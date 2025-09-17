PO ISTIM PRINCIPIMA ŽELE MAJDAN U SRBIJI: Iste igre, isti obrasci, isti planovi sa zapada - Ne nasejadamo na trikove (VIDEO)
ISTE igre, isti obrasci koji su korišćeni u Ukrajini koji su rezultirali Majdanom, koriste blokaderi u Srbiji.
Na videu snimku iz 2014. godine vidimo kako se u Ukrajini koriste iste parole koje su blokaderi uveli na protestima u Srbiji.
Ne nasedajmo na stare trikove! Čuvajmo slobodu, jedinstvo i mir.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)