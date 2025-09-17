PO ISTIM PRINCIPIMA ŽELE MAJDAN U SRBIJI: Iste igre, isti obrasci, isti planovi sa zapada - Ne nasejadamo na trikove (VIDEO)

ISTE igre, isti obrasci koji su korišćeni u Ukrajini koji su rezultirali Majdanom, koriste blokaderi u Srbiji.

Foto: Printskrin

Na videu snimku iz 2014. godine vidimo kako se u Ukrajini koriste iste parole koje su blokaderi uveli na protestima u Srbiji.

Ne nasedajmo na stare trikove! Čuvajmo slobodu, jedinstvo i mir.