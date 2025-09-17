Politika

PO ISTIM PRINCIPIMA ŽELE MAJDAN U SRBIJI: Iste igre, isti obrasci, isti planovi sa zapada - Ne nasejadamo na trikove (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2025. u 15:15

ISTE igre, isti obrasci koji su korišćeni u Ukrajini koji su rezultirali Majdanom, koriste blokaderi u Srbiji.

ПО ИСТИМ ПРИНЦИПИМА ЖЕЛЕ МАЈДАН У СРБИЈИ: Исте игре, исти обрасци, исти планови са запада - Не насејадамо на трикове (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na videu snimku iz 2014. godine vidimo kako se u Ukrajini koriste iste parole koje su blokaderi uveli na protestima u Srbiji.

 Ne nasedajmo na stare trikove! Čuvajmo slobodu, jedinstvo i mir. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SKANDAL: Pod maskom zakona, Lepotić, Novosel i Ćeranić gone sve koji smetaju nalogodavcima iza obojenih scenarija!
Politika

0 1

SKANDAL: Pod maskom zakona, Lepotić, Novosel i Ćeranić gone sve koji smetaju nalogodavcima iza obojenih scenarija!

UNUTAR državnog sistema Srbije, skriveni pod maskom zvaničnih organa reda, već par godina deluje struktura koja svojim postupanjem ne ruši samo temelje pravne sigurnosti, već i svesno podriva poverenje građana u same institucije. Ključni akteri ovakvog namernog postupanja su glavni javni tužilac u Novom Sadu Branislav Lepotić, zatim Nada Novosel, nekadašnji pomoćnik direktora Poreske uprave i glavni inspektor Poreske policije, Biljana Ćeranić, njena bliska prijateljica i kuma, koju je lično postavila na mesto šefa Regionalnog odeljenja Poreske policije u Novom Sadu.

17. 09. 2025. u 14:53

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!