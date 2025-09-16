ISTORIJSKI PRIJEM I NOVI SPORAZUMI ZA UNAPREĐENJE SARADNJE: Ovako izgleda drugi dan Vučićeve posete Japanu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom i predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom.

Japanski car lično je dočekao predsednika Vučića, a snimak prijema objavljen je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

- Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu - rekao je predsednik.

- Zanimljivo je da su njegovi otac i majka kao prestolonaslednici 1976. bili u poseti Srbiji. Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Beograd. On je mlad i verujem da će razmotriti dolazak - kazao je predsednik.

Predsednik Vučić je takođe imao sastanak i sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom.

Sastanku su prisustvovali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direkor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Marko Čadež.

- Veoma važan i sadržajan razgovor sa premijerom Išibom. Ovaj susret ima dalekosežan značaj za budućnost odnosa naših dveju zemalja, jer se tiče ključnih pitanja političkog dijaloga, ekonomskog razvoja i saradnje u oblastima koje su od vitalnog značaja za građane Srbije - rekao je predsednik.

U prisustvu predsednika Vučića potpisana su tri bilateralna dokumenta koja doprinose unapređenju saradnje dve zemlje, među kojima je i zajednička izjava o postizanju načelnog sporazuma između Srbije i Japana o promovisanju i zaštiti investicija.

Karakteristike Japanske privrede Japan je peta najveća ekonomija sveta sa nominalnim BDP od 4.026.210, 82 miliona dolara (iza USA, Kine, Nemačke i Indije)

Stopa nezaposlenosti u Japanu je između 2.5% i 3% što je među najnižima u razvijenom svetu.

Japan je globalni lider u proizvodnji automobila, elektronske, mašinske opreme i robotike.

Proizvodi oko 38% globalnih industrijskih robota, dok auto industrija raspolaže sa preko 1500 robota na 10000 radnika, što je globalni maksimum.

Jedan od lidera kada je u pitanju ulaganje u istraživanje i razvoj - oko 3.7% VDP.

Japan ima suficit tekućeg računa platnog bilansa oko 30 biliona jena (2024) i jedan je od najvećih svetskih kreditora.

- Japanske kompanije trenutno zapošljavaju oko 7 hiljada ljudi u Srbiji, a Japan je drugi najveći donator u našoj zemlji. Verujem da će mnoge zemlje iskoristiti taj signal, a mi ćemo dati sve od sebe da što pre završimo naše pravne procedure u tom smislu. Potpisan je i Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti IKT tehnologija. To su velike stvari za nas, jer nam to daje ogromne prilike za budućnost i zato moramo da radimo još brže i više - rekao je predsednik prilikom obraćanja medijima.

Nakon toga, Vučić je prisustvovao večeri koju je u njegovu čast priredio generalni direktor Japan Tobako i predsedavajući Srpsko-japanskim poslovnim klubom Mucuo Ivai.

- Na večeri sam istakao da Srbija ima mnogo da nauči od japanskog naroda i njihovog pristupa poslu, discipline, ozbiljnosti i odgovornosti i da upravo te vrednosti predstavljaju osnov za dalju saradnju. Uveren sam da će japanske investicije u narednom periodu biti još brojnije i da će dodatno doprineti ekonomskom rastu, jačanju bilateralnih odnosa i boljoj budućnosti građana Srbije - rekao je predsednik.

Posetu Japanu predsednik Vučić završava sutra, 17. septembra.



