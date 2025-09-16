KAKO BI SRBIJA IZGLEDALA DA PADNE U RUKE BLOKADERA: Šta bi s ruskim gasom, investicijama iz EU, Kine, SAD?

DUG je niz svetskih adresa na kojima su samo u poslednjih nekoliko meseci Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić dobili počasti, uvažavanje za principijelnu politiku i ispruženu ruku za podršku i saradnju u budućnosti.

FOTO: TANJUG/ DRAGAN KUJUNDŽIC

Zvanična poseta Japanu samo je potvrda toga i dobar trenutak da se napravi paralela Vučićevih napora i borbe za zemlju i njene građane sa onim što blokaderi rade tokom istih tih meseci.

Kruna tog blokaderskog posla svakako je tužakanje sopstvene države kod raznih birokrata EU i traženje sankcija za njene legitimne predstavnike. Za to vreme Vučić je u svakom kutku sveta rado viđen gost, a Srbija zemlja koja je dokazala da nije ničiji sluga, da može da korača uzdignute glave i u Moskvi i Pekingu, i u Vašingtonu i Briselu.

Predsednika Vučića je danas u Tokiju lično sačekao japanski car Naruhito, a nakon susreta sa njim usledio je i razgovor sa premijerom Šigeru Išibom. Pre samo dve nedelje, Vučić je predstavljao Srbiju i bio među nekolicinom svetskih lidera u Pekingu, gde je Kina proslavila Dan pobede velikom vojnom paradom. Ta poseta je bila prilika da se učvrste bilateralni odnosi i sa Kinom i sa Rusijom, s obzirom na to da je predsednik Srbije imao odvojene sastanke sa predsednicima ovih globalnih sila - Si Đinpingom i Vladimirom Putinom.

U maju je bio mnogo komplikovaniji trenutak za odlazak u Moskvu, ali je Vučić, uprkos pritiscima i pretnjama iz EU, otišao u Rusiji i zajedno sa Putinom i Sijem proslavio Dan pobede koju su organizovali Rusi. Čvrsta opredeljenost Srbije ka članstvu u EU nikada nije dovedena u pitanje, što je potvrđeno tokom boravka u Beogradu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, a potom i poseta evropske komesarke za proširenje Marte Kos i šefice doplomatije EU Kaje Kalas. S obzirom na moć i uticaj, dolazak italijanske premijerke Đorđe Meloni u Beograd početkom avgusta svakako spada u red prvorazrednih političkih događaja, baš kao i boravak Donalda Trampa Juniora, sina predsednika Amerike, koji je dva puta dolazio u našu prestonicu.

Vučić se i ove godine više puta video s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, a u aprilu je fransuski lider organizovao radni ručak u Parizu u čast predsednika Srbije. Među sagovornicima Vučića prethodnih meseci bili su i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, austrijski kancelar Kristijan Štoker, predsednik Kipra, Nikos Hristodulidis, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, premijer Mađarske Viktor Orban, slovački premijer Robert Fico i mnogi drugi.

Za zemlju kakva je Srbija, politička i ekonomska težina ovih poseta i razgovora je nemerljiva i pokazuje čvrstu opredeljenost države da brine o svojim građanima. Svaka od ovih diplomatskih aktivnosti bila je izraz rešenosti jednog državnika da se bori za principijelnu politiku koja štiti sopstvene državne i nacionalne ineterese i interese građana koje predstavlja. Uvek je to bila prilika da se bori za nove investicije, podršku na evropskom putu, uvažavanje u međunarodnim forumima, iznalaženje novih načina saradnje, obezbeđivanje energetske stabilnosti, povećavanje zaposlenosti...

