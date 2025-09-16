Politika

"MENI JE TO BILA POSEBNA ČAST": Vučić objavio video iz Japana

В. Н.

16. 09. 2025. u 13:17

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video iz Japana, nakon važnih susreta koje je imao.

МЕНИ ЈЕ ТО БИЛА ПОСЕБНА ЧАСТ: Вучић објавио видео из Јапана

Foto: Instagram

- Hvala našim japanskim domaćinima na izuzetnoj časti, na izvanrednom gostoprimstvu, meni je to bila, zaista, posebna čast - poručio je predsednik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Podsetimo, Vučić se ranije danas sastao u Tokiju sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom. Prethodno se predsednik sastao sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.

