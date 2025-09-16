"MENI JE TO BILA POSEBNA ČAST": Vučić objavio video iz Japana

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video iz Japana, nakon važnih susreta koje je imao.

Foto: Instagram

- Hvala našim japanskim domaćinima na izuzetnoj časti, na izvanrednom gostoprimstvu, meni je to bila, zaista, posebna čast - poručio je predsednik.

Podsetimo, Vučić se ranije danas sastao u Tokiju sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom. Prethodno se predsednik sastao sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.