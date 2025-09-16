RUSKO UPOZORENJE - EU PRIPREMA "MAJDAN" U SRBIJI I TO 1. NOVEMBRA: Cilj im je da dovedu na vlast poslušne i lojalne Evropskoj uniji

EVROPSKA unija sprema "srpski Majdan" u Beogradu, a zapadne elite žele da iskoriste godišnjicu tragedije u Novom Sadu, 1. novembra, kako bi "uzdrmali" situaciju u Srbiji, sa ciljem da na čelo naše zemlje dođe rukovodstvo koje je poslušno i lojalno Briselu.

Na ovo upozorava ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR), koja u svom jučerašnjem saopštenju ističe da su protesti u Srbiji u velikoj meri povezani sa subverzivnim aktivnostima EU i njenih država članica. Ruski obaveštajci ukazuju da su evroelite uspele da radikalizuju mlade koji, kako se navodi, prelaze sa mirnih protesta na "revolucionarne metode borbi i nasilja".

- Međutim, scenario obojene revolucije koji je Zapad uspešno testirao u mnogim zemljama, u Srbiji ne uspeva - piše u saopštenju. - Konačni ciljevi evrobirokratije nisu ostvareni. Razlog za to su snažna patriotska osećanja koja i dalje postoje u lokalnom društvu, ujedinjujući uticaj Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je rezultovalo njenim raspadom.

Dodaje se da je naglasak na "ispiranju mozga" srpske omladine i reklamiranju takozvane svetle evropske budućnosti, pri čemu se posebna uloga daje navodno nezavisnim medijima. Njihova "nezavisnost" bi trebalo da bude ojačana "demokratskim" evropskim novcem. Prema dobijenim podacima, SVR navodi da srpski novinski portali, koji dobijaju značajnu finansijsku podršku od NVO povezanih sa Briselom su Fonet, RAM mreža, "Vreme", "Južne vesti", "Slobodna reč", Bum93, "Podrinske", "Frimedija", "Inđija", "SOinfo", FAR, Storiteler, kao i NVO "Link".

- Brisel računa na to da će finansijska podrška medija i NVO mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i završiti "srpski Majdan", po scenariju koji je više puta odrađen. Međutim, lažna obećanja evropskih zvaničnika o "skorom ulasku u cvetajuću evropsku baštu" su samo mamac. Cena za ovu sve dalju perspektivu moraće da se plati osvajanjima i sećanjem na pretke. Ponosni i ujedinjeni srpski narod nije potreban EU - zaključuju u SVR.

Reagujući na upozorenje SVR, Pokret socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin, upitao je "da li ćemo i dalje pokušavati da idemo u EU, i ako se odbranimo i ne dozvolimo krvavi 'Majdan' u Beogradu":

- Pitamo Vladu Srbije, šta treba da se desi da biste prestali da nas vodite u EU. Srbi, da li i dalje ne razumete zašto je EU uložila toliko napora da smeni Aleksandra Vulina? Srbi, šta vam nije jasno.

Država ovakva upozorenja treba da shvati veoma ozbiljno, jer nam dolazi iz prijateljske zemlje, a i iz obaveštajne agencije koja ima veliki ugled i uticaj, smatra analitičar Srđan Graovac. Prema njegovim rečima, u javnosti već provejavaju spekulacije da će godišnjica tragedije u Novom Sadu 1. novembra biti okidač, kada bi mogla da se desi nova eskalacija nasilja, te da bude pokretač narednog talasa protesta kako bi blokaderi nasilno preuzeli vlast:

- Mislim da nam nije bila ni potrebna takva informacija, jer nije teško pretpostaviti da oni, koji pokušavaju sprovesti obojenu revoluciju u Srbiji, nezadovoljni što im se masa osipa, što deluje da im je revolucija na izdisaju, sada moraju da nađu neki okidač kako bi nešto preokrenuli u svoju korist. U tome im nesumnjivo pomažu spoljni centri moći koji usmeravaju sve ovo. I to je nešto čega se pribojavamo, ali verujem da će naše bezbednosne agencije i bezbednosni aparat preduzeti sve moguće mere da se to predupredi, da se spreči neki novi "crni labud", odnosno tragičan događaj koji bi bio zloupotrebljen u tu svrhu.

Ćuta: Krvavi scenario za Vučića

Lider Ekološkog ustanka i narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta kazao je da Vučić mora da ide, ali je pitanje po kom scenariju će se to desiti.

- Jedan je brutalan, nažalost i krvav! Jer, Srbija je na ivici građanskog rata i samo je pitanje kada će ovde nekom glava da odleti. Da li će da shvati Vučić na brutalan način, pa će i dalje da šalje svoje ubice da nam mlate decu ili će nešto da mu se dogodi, ne znam šta, pa će da ode mirno... To samo od njega zavisi, ovo se zaustaviti neće - poručio je Ćuta u podkastu kod Vladimira Pavićevića.

Vilimski: Kurs protiv levice

Poslanik u Evropskom parlamentu Harald Vilimski kaže da zna da u svetu postoje međunarodne snage koje ljude poput srpskog predsednika Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana žele da uklone sa njihovih funkcija.

