POGLEDAJTE SNIMAK: Vučića lično dočekao japanski car - Predsednik ga pozvao da uzvrati posetu Srbiji (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.
Japanski car lično je dočekao predsednika Vučića, a snimak prijema objavljen je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
"Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu.
Zamolio sam Njegovo Veličanstvo cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine", napisano je u opisu objave na Instagramu.
Pogledajte kako je izgledao doček Vučića kod japanskog cara:
