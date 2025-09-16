POGLEDAJTE SNIMAK: Vučića lično dočekao japanski car - Predsednik ga pozvao da uzvrati posetu Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.

Foto: Instagram

Japanski car lično je dočekao predsednika Vučića, a snimak prijema objavljen je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

"Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu.

Zamolio sam Njegovo Veličanstvo cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine", napisano je u opisu objave na Instagramu.

Pogledajte kako je izgledao doček Vučića kod japanskog cara: