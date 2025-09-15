RADOVAN KARADŽIĆ TRPI TORTURU KAKVE NEMA NIGDE: Engleski zatvor gori od tamnice Rimskog carstva

ČAK su i u Rimskom carstvu postojali primeri mučenika, episkopa ili sveštenika, kojima je bio dozvoljen kontakt sa svojim kolegama, uprkos tome što su bili zatvoreni. To samo govori u prilog činjenici da je tretman koji Radovan Karadžić podnosi u engleskom zatvoru gori od onoga koji je vladao u rimskim tamnicama, kaže za Sputnjik otac Darko Đogo.

Foto: Yves Herman/AP

Zvaničnom kapelanu Srpske pravoslavne crkve Radmilu Stokiću nije dozvoljena poseta prvom predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u britanskom zatvoru Albani na ostrvu Vajt, iako je bio prijavljen na listi posetilaca.

Sveštenik Stokić rekao je da je ovo jedan u nizu primera psihičke torture koja se sprovodi nad Karadžićem. On već dvadeset godina služi kao kapelan SPC, posećivao je zatvorenike od Skandinavije, preko Estonije i drugih zemlja u čijim zatvorima se nalaze srpski zatočenici i kaže da nigde nije doživeo da mu se zabrani ulazak u zatvorsku kapelu.

Protojerej SPC prof. dr Darko Đogo priča da je i on imao priliku da u dva navrata bude zatvorski kapelan, odnosno sveštenik koji posećuje zatvorenike i naglašava da religijska služba među zatočenicima ima izuzetan značaj. Svakom čoveku se, kaže on, mora omogućiti zadržavanje dostojanstva ljudskog bića i omogući praktikovanje vere – jednog od najelementarnijih ljudskih prava. Iz tog razloga, kaže on, nijednoj normalnoj, iole pristojnoj državi, ne bi na pamet palo da ograniči pristup sveštenika zatvorenicima.

Po mišljenju oca Đoga, prvi i osnovni razlog zbog kojeg sudski i zatvorski sistem u Engleskoj maltretira Radovana Karadžića je sama Karadžićeva ličnost. U pitanju je prvi predsednik Republike Srpske, kao i glavnokomandujući njene vojske.

Iz perspektive kolektivnog Zapada, Srbi su uvek imali poseban tretman, i to negativan. Na njih se nisu primenjivale pravne procedure niti politički dogovori. Ovo što gledamo je nastavak pokušaja da se oni slome, da im se i ono malo što je ostalo u životu zagorča i da prolaze kroz što teže okolnosti, rekao je Đogo.



Sveštenik Stokić kojem je uskraćen odlazak kod Karadžića pretpostavlja da su problemi nastali nakon njegovog razgovora sa glavnim zatvorskim kapelanom, imamom Alijem. Razgovor je, kaže, protekao uz tenzije i on veruje da je zabrana uz skidanje sa liste za posetu došla kao posledica toga. Stokić je nakon toga zatražio razgovor sa guvernerom zatvora, ali mu ni to nije bilo omogućeno.

Trenutno je u povoju jedna vrsta društvenog previranja u Velikoj Britaniji. Tu se vodi kulturni rat između imigrantskog islama i posthrišćanske Britanije. Zaista je tačno, nažalost, da u zemlji koja se diči hrišćanskim korenima i koja je parlamentarna monarhija sa hrišćanskom simbolikom, hrišćansko nasleđe i stanovništvo sve više padaju u podređen položaj. Zato ne bih isključio ni faktor o kojem je Stokić govorio, da je i uloga zatvorskog imama deo ovog slučaja, rekao je Đogo.

Imperija je propala, ali zlo je opstalo

Svi dosadašnji pokušaji, apeli, molbe i zahtevi da se uslovi Radovana Karadžića poprave bar toliko da zadovoljavaju osnovne ljudske potrebe – odbijani su. U jednom navratu Karadžiću nisu omogućili čitavih 17 dana da primi potrebnu medicinsku terapiju, a 10 dana je proveo u samici. To su samo neki od primera bezrazložnog i brutalnog tretmana kojem ga izlažu u zatvoru na engleskom ostrvu Vajt.

Uglavnom je nemoguće naterati Britaniju na bilo šta. Mi uvek imamo iluziju da će neka molba ili pritisak koji proizvedemo nešto promeniti. Nisam baš optimističan, jer oni to suštinski rade namerno. Treba, naravno, pokušati sve što je pravno moguče, ali Britanija, koliko god se raspadala iznutra, i dalje baštini samodovoljno nasleđe imperije koja nikoga ništa ne pita i ni na šta se ne obazire.

Otac Đogo naglašava da mu nisu poznati primeri ovakvog zlostavljanja, odnosno uskraćivanja religijske službe ljudima. On pretpostavlja da u Islamskoj državi ili drugim totalitarnim režimima dolazi do ovakvih brutalnosti, ali u zemlji koja navodno baštini nasleđe demokratije i ljudskih prava, nikako.

