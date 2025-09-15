Politika

ANA BRNABIĆ ČESTITALA DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE: Neka se naša trobojka uvek ponosno vijori

15. 09. 2025.

PREDSEDNIKCA Skupštine Srbije Ana Brnabić čestitala je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji danas obeležavaju Srbija i Republika Srpska, uz želju da se srpska trobojka uvek ponosno vijori.

Foto: Novosti

- Danas obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave! Neka se naša trobojka uvek ponosno vijori – u čast prošlosti, odgovorno za sadašnjost i hrabro za budućnost! - napisala je ona na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

