PAVILJON NOSI TEMU "CIKLUSI ŽIVOTA" Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas paviljon Japana, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025 u Osaki.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Japan je zemlja domaćin, a njihov paviljon do sada je posetilo više od milion i po ljudi.

Paviljon nosi temu "Ciklusi života", što je simbolično predstavljeno kroz kružnu formu napravljenu od domaćeg japanskog drveta, a dizajnirao ga je biro Nikken Sekkei. Dizajn uključuje tradicionalne japanske tehnike spojeva i višeslojnu drvenu fasadu koja filtrira svetlost i vazduh.

Posetioci mogu da se kreću kroz spiralnu sekvencu prostora koji odražavaju prirodne cikluse i ritam, sa ciljem da izazovu čulnu vezu sa japanskim kulturnim i ekološkim nasleđem.

Svetska izložba Ekspo Osaka 2025 otvorena je 13. aprila i trajaće do 13. oktobra 2025. godine, a tema izložbe je "Dizajniranje budućeg društva za naše živote". Na izložbenom prostoru koji se nalazi na veštačkom ostrvu nedaleko od obale centralne Osake ima 188 paviljona na kojima učesnici dele svoje ideje i tehnologije.

Najstaknutija karakteristika izložbenog prostora je ogromna, drvena, uzdignuta pešačka staza u obliku prstena, nazvana "Veliki prsten", koja je dugačka dva kilometra, visoka 12-20 metara i široka 30 metara i delimično se proteže iznad vode. Unutar prstena nalazi se većina paviljona izložbe, mada se neki nalaze i van prstena. Vučić je u Osaki prisustvovao zvaničnoj ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Ekspo u tom gradu.

(Tanjug)