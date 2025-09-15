"NERVOZA BLOKADERA SVE VEĆA" Vučić: Skupovi protiv blokada sve brojniji, građanima postalo jasno kako se stvari u Srbiji odvijaju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će skupovi protiv blokada biti sve brojniji i da je građanima postalo jasno kako se stvari u Srbiji odvijaju i kuda idu, a da je nervoza blokadera i predstavnika opozcije sve veća jer su, kako je naveo, njihovi skupovi sve malobrojniji i imaju sve manju podršku naroda.

Foto: Printscreen/Pink

Vučić je u Osaki, gde boravi u višednevnoj radnoj poseti, rekao novinarima da veruje da će na sledećem skupu protiv blokada biti oko 200.000 ljudi koji su, kako je istakao, spremni da se bore za svoje živote, za svoju slobodu, za svoju decu i njihovu budućnost.

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da se učesnicima skupova protiv blokada plaća 50 evra za dolazak na te skupove, Vučić je rekao da su takvi navodi gluposti i da to govori ne samo o Đilasu već o svima koji potcenjuju građane Srbije i da ne razumeju šta se dešava u Srbiji. '

- Sramota me je da to čak i komentarišem. Ako je bilo 150.000 ljudi, to je 7,5 miliona evra, pa dosadašnja četiri puta, to je skoro 30 miliona evra. Samo matematiku da postavite, da ne pričate o moralu nekoga ko je poznat kao najkorumpiraniji političar i sve to ostavite po strani, jasno je o kakvim je glupostima reč - rekao je Vučić. Dodao je i da takve izjave govore o nepoštovanju onih koji drugačije misle. - Naše je da pokažemo da poštujemo one koji drugačije misle, da kažemo da smo spremni za dijalog i razgovore ma koliko nas vređali, omalovažavali i ne razumeli šta je to što se dešava u glavama ljudi na političkoj sceni Srbije - rekao je Vučić.

Naveo je da oni koji tako govore ne razumeju da se, ono što se događa u SAD, na sličan način događa u Srbiji i u mnogim državama širom sveta i da ljudi više neće da trpe, jer su, kako je rekao, posle događaja u Novom Sadu i Valjevu videli da su neki spremni da ubijaju da bi se dočepali fotelje.

- Jer ono što su radili u Novom Sadu, kada su hteli da spale žive ljude koji su bili unutra, ono što su radili u Valjevu, je svakome od nas bio signal da ne samo da žele na silu da se dočepaju vlasti, već da žele bukvalno sve da nas ili odstrane ili pobiju. Mi nemamo drugu opciju sem da se borimo i to da gledamo da čuvamo mir, stabilnost i sigurnost za sve građane - rekao je Vučić.

Komentarišući izjavu profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića da Vučić organizuje kontramitinge slično kao Slobodan Milošević koji se ''noktima držao za staklo'' i organizovao kontramitinge, Vučić je rekao da kontramitinge organizuju Gruhonjić i njegove pristalice i svi koji su, kako je rekao, antisrpski orijentisani i žele smrt Srbije na Kosovu i Metohiji, nestanak Republike Srpske, nestanak same Srbije i otcepljenje Vojvodine, ali da svi ti ljudi imaju sve manju podršku u Srbiji.

- I u pravu je on (Gruhonjić), uvek govori o sebi, drže se noktima za staklo i jasno im je da to ne može još dugo da traje. Mi držimo mitinge, ne kontramitinge. Ne mi, već onaj koji organizuje, a ja sam se osećao dovoljno slobodnim da na tri, četiri ili pet skupova uzmem učešća. I kad god budem mogao i imao vremena, to ću činiti i u buduće - rekao je Vučić.

Naglasio je da su blokaderi uvek držali kontramitinge uvek lažno optužujući druge i da nikada nisu prijavljivali ni mitinge, ni kontramitinge navodeći da su ti skupovi kriminalni.

- A ovi ljudi prijave svaki od svojih skupova i nikada ga ne organizuju protiv nekoga, najave ga sedam dana ranije, a zatim slede prijave Gruhonjićevih pristalica, gde i kako će da napadaju ljude koji mirno šetaju i koji nikoga ne diraju. Ali ne možete da pobedite energiju, masu ljudi koja se više nikoga ne plaši, ljude koji su spremni da se bore za svoje živote, za svoju slobodu, za svoju decu i za svoju budućnost - rekao je Vučić.

On je rekao da ljudi više neće da uništavaju svoju zemlju, ljudi hoće da rade i mnogi koji su bili na njihovoj strani danas odlično razumeju da su pogrešili i da žele da se vrate svom oubičajenom životu, životu pristojnih i normalnih ljudi.

- I ništa više. Tako da mislim da stvari postaju sve jasnije svakome u našoj zemlji. Vidim da je nervoza sve veća kod njih i to je dobro, jer ta sve veća nervoza pokazuje svim ljudima kako se stvari u Srbiji odvijaju i gde idu. A možda se izbore za nešto ranije izborne termine nego što su i sami očekivali. Jedini je problem što oni žive u prošlosti i misle da zaprete da će se okupiti tu i tu. Ali i kad se okupljate, toliko vas je beznačajno malo, da više niko sa tim nema nikakav problem - rekao je Vučić.

Na pitanje o tome da su studenti PMF-a u Novom Sadu objavili da je policija u tom gradu 5. septembra koristila opasan gas CN protiv studenata i da traže da se utvrdi odgovornost o tome Vučić je rekao da MUP uopšte nema taj gas i da je to još jedna izmišljotina, kao i za zvučni top.

- Mi time ne raspolažemo uopšte i policija tako nešto nikada nije ni mogla niti htela niti bi koristila, niti ima potrebe - naglasio je Vučić.