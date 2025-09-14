BLOKADERIMA JE KURTI IDOL: Zato prema Srbiji i Srbima imaju isti odnos
BLOKADERI teroristi više i ne kriju da im je premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti idol, već ga otvoreno hvale u svojim objavama na društvenim mrežama.
Blokaderi koji već skoro godinu dana terorišu pošteni radni narod Srbije, više se ni ne trude da sakriju da im je premijer tzv. držav Kosovo idol i uzor.
Oni su u jednoj od svojih objava na društvenoj mreži "Iks" otovreno pohvalili Kurtija kako ne krade na izborima, a zaboravljaju da su tamo građani glasali u metalnim kutijama sa puškama uperenim u njih.
Takođe, naveli su i kako ne gazi političke protivnike, a na srpsku decu se puca baš na Badnje veče, i hapse ljude bez ikakvog razlog iz čiste obesti.
Trebalo bi samo da zamislimo kako bi Srbija izgledala i šta bi od nje ostalo kada bi ovakvi došli na vlast i da vode našu državu.
Sada je jasno zašto im je najveća podrška upravo Aljbin Kurti.
