BLOKADERIMA JE KURTI IDOL: Zato prema Srbiji i Srbima imaju isti odnos

D.K.

14. 09. 2025. u 18:57

BLOKADERI teroristi više i ne kriju da im je premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti idol, već ga otvoreno hvale u svojim objavama na društvenim mrežama.

БЛОКАДЕРИМА ЈЕ КУРТИ ИДОЛ: Зато према Србији и Србима имају исти однос

Foto: EPA

Blokaderi koji već skoro godinu dana terorišu pošteni radni narod Srbije, više se ni ne trude da sakriju da im je premijer tzv. držav Kosovo idol i uzor.

Oni su u jednoj od svojih objava na društvenoj mreži "Iks" otovreno pohvalili Kurtija kako ne krade na izborima, a zaboravljaju da su tamo građani glasali u metalnim kutijama sa puškama uperenim u njih.

Takođe, naveli su i kako ne gazi političke protivnike, a na srpsku decu se puca baš na Badnje veče, i hapse ljude bez ikakvog razlog iz čiste obesti.

Trebalo bi samo da zamislimo kako bi Srbija izgledala i šta bi od nje ostalo kada bi ovakvi došli na vlast i da vode našu državu.

Sada je jasno zašto im je najveća podrška upravo Aljbin Kurti.

FOTO: Printskrin

