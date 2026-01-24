MAĐARI, PAZITE SE! Nikola Jakšić će igrati u finalu za Srbiju, usvojena žalba "delfina"

SRBIJA je juče pobedila Italiju, a u tom meču zbog crvenog kartona ostala je bez Nikole Jakšića. Sada je poznato da li je uvažena.

Foto : SPD Radnički

Postavljalo se pitanje da li će kapiten "delfina" koji je sa Srbijom osvojio tri Olimpijaska zlata biti u timu u finalu... On je isključen iako nije namerno udario rivala, ali je Srbija uložila žalbu i ispostavilo se sa osnovom.

Evropska federacija vodenih sportova (European Aquatics) skinula je suspenziju kapitenu reprezentacije Srbije! Vaterpolo savez Srbije uložio je žalbu i ona je usvojena, pa će ekipa selektora Uroša Stevanovića da bude kompletna u utakmici za najsjanije odličje u Beogradskoj areni, preneo je Sport klub.

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“