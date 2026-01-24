Ostali sportovi

MAĐARI, PAZITE SE! Nikola Jakšić će igrati u finalu za Srbiju, usvojena žalba "delfina"

24. 01. 2026. u 14:42

SRBIJA je juče pobedila Italiju, a u tom meču zbog crvenog kartona ostala je bez Nikole Jakšića. Sada je poznato da li je uvažena.

Foto : SPD Radnički

Postavljalo se pitanje da li će kapiten "delfina" koji je sa Srbijom osvojio tri Olimpijaska zlata biti u timu u finalu... On je isključen iako nije namerno udario rivala, ali je Srbija uložila žalbu i ispostavilo se sa osnovom. 

Evropska federacija vodenih sportova (European Aquatics) skinula je suspenziju kapitenu reprezentacije Srbije! Vaterpolo savez Srbije uložio je žalbu i ona je usvojena, pa će ekipa selektora Uroša Stevanovića da bude kompletna u utakmici za najsjanije odličje u Beogradskoj areni, preneo je Sport klub. 

NAPAD NA ŠESTU KRUNU: Vaterpolisti u finalu Evropskog prvenstvu u Beogradu igraju sa Mađarskom
0 0

NAPAD NA ŠESTU KRUNU: Vaterpolisti u finalu Evropskog prvenstvu u Beogradu igraju sa Mađarskom

ZLATO! To je jedino što inspiriše „delfine“. Vaterpolisti od 2006, od kada je Srbija ponovo samostalna, igraju sutra (20.30) u „Beogradskoj areni“ protiv Mađarske svoje sedmo finale na evropskim prvenstvima, prvo od Barselone 2018, i učiniće sve da osvoje svoju šestu krunu. Olimpijski pobednici veruju da u grotlu „Arene“ imaju kvalitet i snagu da potope moćnu ekipu severnih komšija.

24. 01. 2026. u 18:44

