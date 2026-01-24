MAĐARI, PAZITE SE! Nikola Jakšić će igrati u finalu za Srbiju, usvojena žalba "delfina"
SRBIJA je juče pobedila Italiju, a u tom meču zbog crvenog kartona ostala je bez Nikole Jakšića. Sada je poznato da li je uvažena.
Postavljalo se pitanje da li će kapiten "delfina" koji je sa Srbijom osvojio tri Olimpijaska zlata biti u timu u finalu... On je isključen iako nije namerno udario rivala, ali je Srbija uložila žalbu i ispostavilo se sa osnovom.
Evropska federacija vodenih sportova (European Aquatics) skinula je suspenziju kapitenu reprezentacije Srbije! Vaterpolo savez Srbije uložio je žalbu i ona je usvojena, pa će ekipa selektora Uroša Stevanovića da bude kompletna u utakmici za najsjanije odličje u Beogradskoj areni, preneo je Sport klub.
