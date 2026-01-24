Tenis

NOVAČE, POBOGU ZAŠTO?! Đoković jednim potezom šokirao ceo svet (VIDEO)

Новости онлајн

24. 01. 2026. u 11:14

NOVAK Đoković je nakon jednog poteza nakon frustracije uradio nešto što je malo ko očekivao.

НОВАЧЕ, ПОБОГУ ЗАШТО?! Ђоковић једним потезом шокирао цео свет (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Isfrustriran je bio Srbin nakon jednog servisa i umalo ponovio scenario sa Ju-Es opena kada je pogodio pomoćnog sudiju i bio diskvalifikovan. Sada je srećom, na kraju sve prošlo bez ozbiljnijih posledica. 

Prilikom servis gema Botika van de Zandshulpa, osvajač 24 grend slema pogrešio je i propustio priliku da povede 5:2 u drugom setu. To ga je iznerviralo, pa je jednu loptu loptu lansirao pored terena kako bi iskalio bes.

Sreća je sada pogledala Đokovića, te je loptica prošla tik iznad glave devojčice koja sakuplja lopte, te je ozbiljnija situacija srećom izbegnuta. Podigao je ruku kako bi se izvinio, ali teško da bi mu to pomoglo da je slučajno pogodio devojčicu. 

Svim gledaocima pred očima je sigurno proleteo Njujork 2020. godine, kada je Srbin pogodio ženu koja je bila linijski sudija. To je prouzrokovalo njegovu diskvalifikaciju u duelu osmine finala sa Pablom Karenjom Bustom, već u prvom setu.

Izbačen je tako Đoković sa turnira na kom je bio veliki favorit, ali uspeo je potom da ga osvoji i 2023. godine. To mu je ujedno i poslednja grend slem titula, bar za sada.

