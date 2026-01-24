HRVATSKI MEDIJI ŽESTOKO PONIZILI PICULU! "Ne da na njega ne računaju, nego ga ni ne čitaju”

EVROPSKI izvestilac Tonino Picula, oko kog su juče "obigravali" srpski blokaderi, oštro je napadnut u hrvatskim medijima, koji su ga nazvali "manekenom".

Foto: Printskrin

- Da tragamo za manekenom dugovečnosti u politici, nešto poput "Doživeti stotu u politici", sad kada više na ovom svetu nema Josipa Manolića, a i Vladimir Šeks se umorio, teško da bismo naišli na boljeg kandidata od večnog SDP-ovog šefa diplomatije i večnog kandidata za kandidata za predsednika SDP-a Tonina Picule - piše Nino Đula za hrvatski Jutarnji list u tekstu pod naslovom: "Ne da na njega ne računaju, nego ga ni ne čitaju. Potez Hajdaša Dončića je upadljiv - je li ovo kraj manekena dugovječnosti?"

Dalje se u tekstu naglašava da se, "sa pozicija političke nirvane", SDP-ov evroparlamentarac oglasio ovih dana o Trampovom "Odboru za mir".

- U trenucima dok su se veliki opredeljivali, a manji skrivali ispod stola, Picula je, pogađate, bio sa manjima - piše Jutarnji.

Naime, predsednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je tražio od premijera Hrvatske i predsednika HDž-a Andreja Plenkovića da se hitno izjasni o stavu Hrvatske u članstvu "Odbora za mir", naglašavajući da je potrebna brza, jasna i odlučna reakcija.

- Pozivamo premijera Plenkovića da nedvosmisleno iznese stav Vlade, objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja ove inicijative - piše, između ostalog, predsednik SDP-a.

- Ukratko, Hajdaš Dončić je procenio da je ovo idealan trenutak da poentira na a) navodnoj Plenkovićevoj nespremnosti da se izjasni o važnim međunarodnim temama i b) SDP-ovom nerazumevanju hrvatske pozicije oko ove stvari. Posle mu se, u čuđenju, pridružio i predsednik Republike Zoran Milanović, ali o tome nešto kasnije - piše se u tekstu Jutarnjeg.

Dalje se fokus vraća na Tonina Piculu, o kom autor teksta nije birao reči.

- Taj istaknuti SDP-ovac je u isto vreme, sa drugog kraja Evrope ili možda iz Hrvatske, gde naši evroparlamentarci takođe često borave, novinarima Telegrama izjavio sledeće: "Vidim da su ne samo Hrvatska nego i mnoge evropske zemlje, pre svega demokratije, veoma skeptične prema članstvu u tome." Spoljnopolitički mag SDP-a vidi, predsednik SDP-a ne vidi - piše Jutarnji, i nastavlja:

- Ovo sugeriše ne samo to da se u SDP-u na Piculu više ne računa kao na perspektivnog lidera, već očigledno ni to da se od njega uzimaju spoljnopolitički saveti. Štaviše, izgleda da ih čak ni ne čitaju kada ih on negde objavi.

(Kurir)