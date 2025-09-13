EVROPARLAMENTARAC SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA NAŠ NAROD: Vučić dobro radi posao, danas je za Srbe veliki dan za slavlje

EVROPARLAMENTARAC Harald Vilimski danas dao izjavu o Srbiji i Republici Srpskoj

Foto: N.Skenderija

Izjavu prenosimo u celosti

- Danas je za srpski narod veliki dan za slavlje, naročito za Srbe koji žive u Austriji, odnosno u Beču. Zadovoljstvo mi je i čast što mogu da slavim sa vama jer dugi niz godina negujemo naše prijateljstvo. Važno je što na dan kao što je ovaj možemo da zajednički pokažemo da to prijateljstvo živi kroz razgovore sa političarima i narodom iz Beča - poručio je Vilimski



- Verujem da srpska vlada i srpski predsednik dobro rade i čvrsto drže svoj kurs. Znam da postoje međunarodne snage koje ljude poput Aleksandra Vučića i Viktora Orbana žele da uklone sa njihovih funkcija. Iza toga stoje međunarodne mreže. Međutim, i Orban i Vučić su veoma, veoma cenjeni od strane svojih naroda. Mogu samo obojici da savetujem: držite kurs protiv levog meinstrima i vodite i dalje svoju dobru politiku - Naglasio je evroparlamentarac.

- Mi smo u dobrim odnosima sa narodom iz Republike Srpske i sa predsednikom Dodikom i to traje godinama unazad. Primetio sam da je on bio pozivan kod Viktora Orbana, bio je kod Donalda Trampa i kod drugih. Ja ga veoma cenim i verujem da će Austrija i Slobodarska partija sa Republikom Srpskom i dalje održavati dobre odnose - Zaključio je Harald Vilimski.

BONUS VIDEO-