VUČIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Reka ljudi u šetnji, predsednik na čelu kolone (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je da podrži skup protiv blokada na Banjici.
U pozadini se čuje pesma Baje Malog Knindže.
Okupilo se više od 20.000 ljudi na Voždovcu, u Beogradu ukupno 36.000.
- Ovde će biti i 15.000. Ovde će biti najveći skup - rekao je Vučić.
Ljudi samo hoće da žive normalno, da ih niko ne maltretira, da žive slobodno, kaže on.
- Razgovaramo da se pomirimo sa našim sestrama i braćom, da razumeju da je propala obojena revolucija, da je narod pobedio i da sad treba svi da se ujedinimo i da krenemo napred - ističe Vučić.
Predsednik je naglasio da želi da se svi vratimo normalnom životu, da deca idu u vrtiće.
Narodu kod Trošarine su se pridružili i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, advokat i član SNS-a Vladimir Đukanović, ministar finansija Siniša Mali.
Okupljeni na čelu kolone nose veliki transparent "Srbija je večna dok su joj deca verna" i "Voždovac protiv blokada".
Oni su od Trošarine krenuli Bulevarom oslobođenja, a prisutni su ratni veterani i bajkeri.
