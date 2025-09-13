VUČIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Reka ljudi u šetnji, predsednik na čelu kolone (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je da podrži skup protiv blokada na Banjici.

U pozadini se čuje pesma Baje Malog Knindže.

Okupilo se više od 20.000 ljudi na Voždovcu, u Beogradu ukupno 36.000.

- Ovde će biti i 15.000. Ovde će biti najveći skup - rekao je Vučić.

Ljudi samo hoće da žive normalno, da ih niko ne maltretira, da žive slobodno, kaže on.

- Razgovaramo da se pomirimo sa našim sestrama i braćom, da razumeju da je propala obojena revolucija, da je narod pobedio i da sad treba svi da se ujedinimo i da krenemo napred - ističe Vučić.

Predsednik je naglasio da želi da se svi vratimo normalnom životu, da deca idu u vrtiće.

Narodu kod Trošarine su se pridružili i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, advokat i član SNS-a Vladimir Đukanović, ministar finansija Siniša Mali.

Okupljeni na čelu kolone nose veliki transparent "Srbija je večna dok su joj deca verna" i "Voždovac protiv blokada".

Oni su od Trošarine krenuli Bulevarom oslobođenja, a prisutni su ratni veterani i bajkeri.