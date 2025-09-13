KO NE POŠTUJE VOJSKU, NE POŠTUJE SRBIJU (VIDEO)
Opozicioni pijuni su po ko zna koji put dokazali da im ništa nije sveto. Nakon brojnih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, Srpsku pravoslavnu crkvu, patrijarha Porfirija i državne institucije, udarili su i na Vojsku Srbije.
Naime, antisrpski pijuni pored toga što svakodnevno blate Srbiju putem tajkunskih medija, bez imalo srama usprotivili su se putem društvenih mreža Vojnoj paradi pod nazivom „Snaga jedinstva“, koja će se održati u subotu, 20. septembra, i ovim stavom su još jednom pokazali jačinu mržnje prema Srbiji, koja se hrabro i neprestano bori za budućnost svog naroda.
Celu vest pogledajte na linku ispod.
Preporučujemo
LAŽOMER: Jovo Bakić mentor mržnje
09. 09. 2025. u 17:04
OD LOBISTE NATO-A DO PREDVODNIKA HAOSA (VIDEO)
08. 09. 2025. u 11:30
LAŽOMER: Blokaderi uništavaju obrazovne institucije
01. 09. 2025. u 18:33
LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila
31. 08. 2025. u 21:08 >> 21:12
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)