KO NE POŠTUJE VOJSKU, NE POŠTUJE SRBIJU (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 11:14

Opozicioni pijuni su po ko zna koji put dokazali da im ništa nije sveto. Nakon brojnih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, Srpsku pravoslavnu crkvu, patrijarha Porfirija i državne institucije, udarili su i na Vojsku Srbije.

КО НЕ ПОШТУЈЕ ВОЈСКУ, НЕ ПОШТУЈЕ СРБИЈУ (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

Naime, antisrpski pijuni pored toga što svakodnevno blate Srbiju putem tajkunskih medija, bez imalo srama usprotivili su se putem društvenih mreža Vojnoj paradi pod nazivom „Snaga jedinstva“, koja će se održati u subotu, 20. septembra, i ovim stavom su još jednom pokazali jačinu mržnje prema Srbiji, koja se hrabro i neprestano bori za budućnost svog naroda. 

Celu vest pogledajte na linku ispod.

