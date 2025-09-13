Politika

uživoU REKORDNIH 140 GRADOVA: Počinju okupljanja širom Srbije - Ovo je spisak lokacija

В.Н.

13. 09. 2025. u 07:45 >> 18:15

DANAS u 18.30 časova, u rekordnih 140 gradova i opština širom Srbije održaće se skupovi "Građani protiv blokada".

У РЕКОРДНИХ 140 ГРАДОВА: Почињу окупљања широм Србије - Ово је списак локација

Foto: Novosti

"NIJE DOBRO OVO SA BLOKADAMA" Zrenjaninci nikad jasniji

SRPSKI RATNICI U BORČI PROTIV BLOKADA: Veterani na levoj obali Dunava podržali građane protiv blokada 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

DIRLjIVE SCENE U STAROJ PAZOVI: Najmlađi stanovnici dočekuju građane porukama ljubavi i mira

PORUKE MIRA I LjUBAVI, SMEH MALIŠANA - Ovako izgleda pristojna Srbija: Stara Pazova protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

VIJORE SE TROBOJKE: Bela Palanka ustala protiv nasilja

Foto: Novosti

JASNA PORUKA IZ RAŠKE: Blokade nisu rešenje

DOSTA NAM JE NASILjA - ŽELIMO NORMALAN ŽIVOT: Novi Sad protiv blokada

SRCEM PROTIV NASILjA: Građani Ljubovije protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

SRPSKA ATINA PROTIV BLOKADA: "Danas smo ovde da kažemo dosta blokadama!"

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

"TU SMO DA PODRŽIMO ŠETNjU PROTIV NASILjA" Građani leve obale Dunava ustali protiv blokada

"OVDE SMO DA ODBRANIMO SRBIJU I SRPSTVO" Stanovnici Borče protiv blokada

NOVOSAĐANI JASNO POKAZUJU DA IM JE DOSTA NASILjA: Građani protiv blokada se okupljaju za šetnju u Novom Sadu 

NOVI SAD PROTIV BLOKADA: Srpska Atina podigla glas protiv nasilja

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke
Subotica park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice
Bačka Topola ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga
Mali Iđoš  centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine
Sombor trg Cara Uroša
Kula Lenjinova 11
Apatin Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine
Odžaci Knez Mihajlova 18, ispred MZ
Bač Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole
Bačka Palanka Akademika Milan Kurepe 8
Bačka Palanka Uska ulica
Bački Petrovac Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije
Bečej Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole
Beočin Beočinski trg 1, kod sportskog centra
Temerin Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine
Vrbas Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89
Srbobran Trg slobode
Žabalj Nikole Tesle 45
Kikinda Trg ispred gradske kuće
Čoka Stari park
Ada Trg ispred MZ Mol
Senta Gradski, park kod fontane
Zrenjanin Ulica Kralja Petra I broj 4
Nova Crnja Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja
Sečanj ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine
Žitište Cara Dušana 15
Novi Bečej Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka
Vršac Trg Svetog Teodora Vršačkog
Pančevo Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave
Kovin centar grada, na trgu ispred Doma kulture
Kovačica Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine
Bela Crkva ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine
Plandište  ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine
Opovo centar Opštine
Sremska Mitrovica Gradski kej kod Ribolovca

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o današnjem skupu građana protiv blokada.

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)