DANAS u 18.30 časova, u rekordnih 140 gradova i opština širom Srbije održaće se skupovi "Građani protiv blokada".

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke Subotica park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice Bačka Topola ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga Mali Iđoš centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine Sombor trg Cara Uroša Kula Lenjinova 11 Apatin Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine Odžaci Knez Mihajlova 18, ispred MZ Bač Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole Bačka Palanka Akademika Milan Kurepe 8 Bačka Palanka Uska ulica Bački Petrovac Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije Bečej Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole Beočin Beočinski trg 1, kod sportskog centra Temerin Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine Vrbas Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89 Srbobran Trg slobode Žabalj Nikole Tesle 45 Kikinda Trg ispred gradske kuće Čoka Stari park Ada Trg ispred MZ Mol Senta Gradski, park kod fontane Zrenjanin Ulica Kralja Petra I broj 4 Nova Crnja Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja Sečanj ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine Žitište Cara Dušana 15 Novi Bečej Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka Vršac Trg Svetog Teodora Vršačkog Pančevo Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave Kovin centar grada, na trgu ispred Doma kulture Kovačica Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine Bela Crkva ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine Plandište ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine Opovo centar Opštine Sremska Mitrovica Gradski kej kod Ribolovca

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o današnjem skupu građana protiv blokada.

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

