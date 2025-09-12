Politika

"REKAO SAM DA ĆEMO SE BORIMO I DA NEĆU DA DOZVOLIM DA MI UBIJU DECU" Vučić objasnio kako je krenulo suprostavljanje obojenoj revoluciji

В.Н.

12. 09. 2025. u 22:36

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV.

РЕКАО САМ ДА ЋЕМО СЕ БОРИМО И ДА НЕЋУ ДА ДОЗВОЛИМ ДА МИ УБИЈУ ДЕЦУ Вучић објаснио како је кренуло супростављање обојеној револуцији

Foto: Printskrin Informer TV

Ističe da mu je jedan stranac sa istoka rekao da ga mnogo cene i vole, ali da ne smeju da imaju ceo teren da se igraju.

- Dobro ste hendlovali do sada, ali ne dovoljno - kazao je stranac Vučiću.

Rekao mu je da nije bilo suprotstavljanja vlasti.

- Rekao mi je ili da se sklonimo i pustimo da unište zemlju ili da se borimo - kaže on.

Ističe da je u februaru sazvao ljude i rekao im da se bore.

- Rekao sam da će nam uništiti zemlju, pobiće nam decu... Ja sam rekao da ćemo da se borimo i da neću da dozvolim da mi ubiju decu. Razvalili bi ovu zemlju. Rekli su da hoće da se borimo i od sutra smo krenuli u borbu - kazao je Vučić.

