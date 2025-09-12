"REKAO SAM DA ĆEMO SE BORIMO I DA NEĆU DA DOZVOLIM DA MI UBIJU DECU" Vučić objasnio kako je krenulo suprostavljanje obojenoj revoluciji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV.
Ističe da mu je jedan stranac sa istoka rekao da ga mnogo cene i vole, ali da ne smeju da imaju ceo teren da se igraju.
- Dobro ste hendlovali do sada, ali ne dovoljno - kazao je stranac Vučiću.
Rekao mu je da nije bilo suprotstavljanja vlasti.
- Rekao mi je ili da se sklonimo i pustimo da unište zemlju ili da se borimo - kaže on.
Ističe da je u februaru sazvao ljude i rekao im da se bore.
- Rekao sam da će nam uništiti zemlju, pobiće nam decu... Ja sam rekao da ćemo da se borimo i da neću da dozvolim da mi ubiju decu. Razvalili bi ovu zemlju. Rekli su da hoće da se borimo i od sutra smo krenuli u borbu - kazao je Vučić.
