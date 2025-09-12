ZGAZILI BI NAS DA NEMAMO TAKO SNAŽNU VOJSKU: Vučić o velikoj paradi - mi hoćemo prijateljstvo sa svima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV, ističe da bi nas zgazili da nemamo tako snažnu vojsku i da mi hoćemo prijateljstvo sa svima.
Ističe da bi nas zgazili da nemamo tako snažnu vojsku, a da mi hoćemo prijateljstvo sa svima.
Držali su ove godine, od velikih sila, Indija, Kina, Rusija, SAD. Sve velike sile. Naravno Francuska kao i svake godine, čak i Velika Britanija vojne parade. U regionu najavljivana na godišnjicu zločina velika, moram da priznam uspešna parada, impresivna parada koju su Hrvati napravili, bez ikakvog potcenjivanja imaju veoma snažnu i ozbiljnu vojsku - rekao je Vučić.
