VUČIĆ OTKRIO NEPOZNATE INFORMACIJE O ČARLIJU KIRKU: Predsednik saopštio šta se sve dešava u Srbiji i svetu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Informer TV.

Pored šefa države gosti su i novinarka Jovana Joksimović, kao i poznati biznismen Branko Babić.

Vučić kaže da se na EP u košarci nadao finalu Srbija:Turska.

- Rekao sam da su uz nas najozbiljniji Turska i Nemačka. To je svako ko je dva puta šutnuo loptu mogao da vidi - kaže Vučić.

Ističe da 10 meseci nije davao ispite za košarkaškog trenera od kada su krenule blokade, ali da je mogao jer je to privatni fakultet.

Kad je u pitanju ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, Vučić kaže da misli da ljudi to posmatraju kao "dogodilo se negde, nema mnogo veze sa nama, hajde da komentarišemo..."

- Ja mislim da će to biti jedna od prekretnica. Sa predsednikom Trampom se nije uvek lako saglasiti zbog snage reči koje koristi, nekada prenaglašenih izraza koje koristi, a ovoga puta bih se stoprocentno saglasio (da Amerika ima problem s radikalnim levičarskim ludacima). To što se dogodilo Kirku je nešto što niko nije očekivao posle atentata na Trampa i niko nije mogao da veruje da se to događa u SAD - rekao je Vučić.

Ističe da je atentat na Kirka zastrašujuć, a strašnija je reakcija polovina Amerike koja ga politički nije volela.

- Taj deo Amerike je pokazao, u svom "raskošnom obliku", svu svoju neljudskost - rekao je Vučić.

Ističe da su takvi ljudi pokazali da nisu normalni.

- To je veoma zabrinjavajuće. Nemaju oni zdravstveni problem, već problem sa stavovima koji nisu nasluđeni, već naučeni iz socijalnog okruženja i postali su deo tzv. nove realnosti - rekao je Vučić.

Kaže da je Kirk bio pametan mladi čovek fascinantne inteligecije, izuzetne brzine razmišljanja.

- On je ubijen zbog svog mišljenja - zaključi je Vučić.

Kaže da su i scenariji "Nepal" i "Čarli Kirk" odavno planirani u Srbiji.

- Šta izaziva najveći bes kod onih koji su rušili Srbiju 10 meseci? Kad bih pomenuo poziv na dijalog ili debatu istog sekunda izaziva neverovatnu dozu besa, fascinantno velik stepen agresije kod svih njihovih pristalica, lidera, lažnih novinara, medija i svega drugog. Kod njih bes izaziva kad uradite nešto potpuno normalno, što je za njih nenormalno - kazao je Vučić.

Ukazao je na primer studenata koji žele da uče, a bili su predmet napada.

- Sve vreme vam stvaraju novu realnost u kom se raduju izliva krvi u mozak Darku Glišiću u uživo prenosu. Sladostrasno su navijali da ne preživi. Oni više nisu normalni. To je činjenica. To je anarho-liberalno-levičarsko ludilo u kom ništa pristojno i normalno više nije pristojno i normalno - kazao je on.

Kaže da je "nova normalnost" postala napadi na političke prostrije i napadi na kuće političkih protivnika.

- Sve nenormalno je postalo normalno i to su radili u ogroman novac. U Nepalu su poubijali žene političkih protivnika, a onda su po spisku blokadne kuharice išli i čistili grad od otpadaka. Kreteni, ubili su 25 ljudi, zapalili sve zgrade skupštine i vlade. Neće imati posla nikada, niko u tu zemlju neće doći... Baš ih briga, nikoga od njih to ne interesuje. Ubijate ljude i idete i čistite opuške? U svojoj glavi nemaju da su nešto loše uradili - kazao je on.

Istakao je da su tako i u slučaju Čarlija Kirka sebi dali pravo da ubijaju.

- Kad novinaru N1 neki mladić dođe i kaže "bu", taj je bio uhapšen iste večeri jer su požurili svi od Zage Dolovac do drugih da ga uhapse - kazao je Vučić i dodao da nije bilo takvih hapšenja kad su blokaderi hteli da pale ljude u prostorijama SNS.

Kaže da je atentat na Trampa tema bio dva dana.

- Da je bio izvršen atentat na nekog od njih, tri godine nam ne bi silazili sa kičme u ovako brzom vremenu - rekao je Vučić.

Kaže da je ubistvo Kirka kao sekira u drvo koja će pokazati ko će biti na strani ljudi, a ko neće.

Nada se da će se patriotska Amerika izboriti sa probisvetima koji su zauzeli sve fakultete i univerzitete širom sveta.

- Imao je dve male dece, kako će njegovu decu da pogledaju u oči? Šta je čovek uradio ovom magarcu? Da li ga je povukao za uvo? - pitao je Vučić, komentarišući mladića koji se radovao ubistvu američkog patriote Kirka.

- Čovek je rodoljub, patriota, čovek koji je podržavao Trampovu politiku, izuzetno uticajan među mladima, veliki govornik... A oni su odmah ga nazvali desničarom. Odmah mu stave etiketu, a da je poginuo neko sa druge strane on bi bio "istaknuti borac za pravdu", "istaknuti borac za slobodu"... Smatraju da njihov život vredi više nego Roberta Fica, Viktora Orbana, mnogih od nas. Smatraju da imaju pravo da žive, a mi nemamo - kazao je Vučić o Kirku.

Pita što bi išao u pozorište da gleda "krvave ruke".

- Ko si ti da mi kvariš politički performansom predstavu ili bilo šta? - pitao je Vučić i rekao da se to isto dešava na sportskim događajima.

Kaže da neki nisu došli da podrže košarkašku reprezentaciju i Nikolu Jokića, već svoje idiotske političke ideje.

- Uništili su baš sve. Ne postoji manifestacija koju nisu hteli da unište ili pokvare da bi seli u fotelju i uništili ovu zemlju. Sednu li u fotelju, ne isključujem mogućnost da neko od nas bude ubijen jer ne mogu da pobede, siti su ljudi njihovih protesta, uništiće nam zemlju za manje od šest meseci - kazao je Vučić.

Uništili bi nam crkvu, čupali za brade sveštenike, uništili bi nam vojsku, upozorava on.

- Pozivam ljude da 20. dođu na vojnu paradu da vide koliko je Srbija danas veoma snažna. Naša vojska je danas izuzetno snažna, neuporediva sa onim što smo imali - kazao je on.

Kaže da ljudi sada znaju da od njih zavisi i zato idu na proteste protiv blokada. Za policiju kaže da radi fantastičan posao.

- Zato će sutra da bude 150.000 ljudi, a onda i 200.000. Nije policija sačuvala našu državu, ni vojska, već narod jer je narod dobro osetio, razumeo i znao šta se dešava. Narod oseća da hoće da kaže da želi da živi pristojno i normalno, da neće ludake koji se raduju nečijoj smrti i pozivaju na plivanje Savom i Dunavom. Takvi ljudi Srbiji nisu potrebni, nemaju pojma, a Srbiju su unazadili i unakazili - rekao je Vučić.

Ističe da su zločin Koste Kecmanovića pokušali da zloupotrebe za rušenje vlasti, da bi srušili Srbiju koja je "jaka i uspešna".

- Hoću da ostane zapisano šta sam rekao, za istoriju... Ako mi se bilo kada nešto dogodi, da ostanu moje reči. Moramo da pobedimo tu bolest. Razorili su nam obrazovanje, uništavaju nas od lažne reforme Gaše Kneževića - kazao je Vučić.

Vučić kaže da je Kirk voleo Srbe jer je srpski narod doživljavao kao slobodarski.

- Nije ovaj čovek ubijen zato što je pucao u nekoga ili tukao nekoga od njih. Ništa on nikome od njih nije uradio. On je trebalo početkom oktobra da bude i moj gost. Poginuo je od onih koji ceo život pričaju da su ugroženi - rekao je Vučić.

Govoreći o blokaderima, rekao je da njih jedino interesuje kako će nekog da tuku.

- Politika nisu želje, nije matematika. Politika je stanje svesti kod naroda, stanje srca i duše. Mnogo je komplikovanija nego što oni zamišljaju. Napraviće još neke ludosti negde i kraj priče. Ne vole oružje, a hoće da im deca budu sigurna. U vreme apsolutnog ludila u svetu vojska nam je jedini garant - izjavio je Vučić.

Kaže da se ljudi koji su održali 24.000 neprijavljenih, kriminalnih skupova žale da vojska "blokira Beograd".

- U kriminalnim skupovima su učestvovali i evropski poslanici. Problem im je jedan park u Srbiji, a sada što ćemo da pokažemo srpsku vojsku, na radost svakog srpskog domaćina i svake srpske majke. Hoće da im deca budu sigurna - kazao je on.

Ističe da bi nas zgazili da nemamo tako snažnu vojsku, a da mi hoćemo prijateljstvo sa svima.

- Borio sam se za svaku mašinu, za svaki helikopter. Biće mnogo iznenađenja na paradi. Držali su ove godine, od velikih sila, Indija, Kina, Rusija, SAD. Sve velike sile. Naravno Francuska kao i svake godine, čak i Velika Britanija vojne parade. U regionu najavljivana na godišnjicu zločina velika, moram da priznam uspešna parada, impresivna parada koju su Hrvati napravili, bez ikakvog potcenjivanja imaju veoma snažnu i ozbiljnu vojsku - rekao je on.

Kaže da je popularniji u Kini nego Anaelena Berbok.

- Kako smo došli do toga da nam je uvek tuđe grožđe slađe? - pitao je on.

Kaže da društvene mreže nisu problem, već "ono što izađe iz glave" i da su mladi ljudi među blokaderima "zavedeni".

- Ne mogu da znaju jer ih na njihovim platformama drže u zatvorenim grupama, u zatvorenim balonima. Posvećeno smo se borili, ali smo kasnili mojom krivicom. Slušao sam razne savetnike koji su mi govorili da nudim dijalog u decemebru još. Ja sam izašao i ponudio dijalog i odgovore, a oni su sutradan rekli da ne lažem. Ja sam nastavio da se dodvoravam. Nudio dijalog, razgovore, objavili dokumenta... - kazao je Vučić.

Ističe da mu je jedan stranac sa istoka rekao da ga mnogo cene i vole, ali da ne smeju da imaju ceo teren da se igraju.

- Dobro ste hendlovali do sada, ali ne dovoljno - kazao je stranac Vučiću.

Rekao mu je da nije bilo suprotstavljanja vlasti.

- Rekao mi je ili da se sklonimo i pustimo da unište zemlju ili da se borimo - kaže on.

Ističe da je u februaru sazvao ljude i rekao im da se bore.

- Rekao sam da će nam uništiti zemlju, pobiće nam decu... Ja sam rekao da ćemo da se borimo i da neću da dozvolim da će da mi ubiju decu. Razvalili bi ovu zemlju. Rekli su da hoće da se borimo i od sutra smo krenuli u borbu - kazao je Vučić.

Ističe da se radi o borbi protiv ljudi bez lica, emocija, plana, programa i ideja.

- To je trik u sprovođenju obojenih revolucija: Krijte lice! - kazao je Vučić.

Podsetio je na situaciju u Hong Kongu.

- Kina ih je rasturila, čitao sam velike izveštaje o tome - izjavio je on.

Ističe da je ovo petak u kom su blokaderi okupili najmanje ljudi.

- Država neće i ne može da rešava to nasiljem. Mora da prođe vreme da bi ljudi razumeli šta je to što se događa - kazao je Vučić.

Ističe da su blokaderi 1/4 podržavalaca već izgubili.

- Blizu smo kraja, sad je jasno da mi pobeđujemo, a kraj je da budu poraženi na izborima i to tako ubedljivo da nikoga neće moći da lažu da su pobeđeni - rekao je Vučić.

Otkriva da će "nesrećni Zlatko Kokanović" da bude 19. na studentskoj listi.

- I Božo Ratkapna kao vrhovni bog po nalogu Aleka Kavčića - kaže predsednik.

Ističe da ćemo svakog meseca živeti bolje i lakše.

- Ovo je kao Mančester Siti protiv Zvezde, a mi smo Siti. Ljudima je jasno ko pobeđuje - objasnio je on.

Kaže da se i danas raduje dobroj vesti o ukidanju finansiranja USAID od strane SAD, ali da su to nadomestili neki drugi izvori i sa jednog i drugog kontinenta.

- Isti je metod finansiranja. Suštinski je ista kasa, ali formalno slična - kazao je Vučić.

Uloženo je 4 milijarde u rušenje Srbije, otkriva on.

- Ko su protivnici? Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i okupljanju. Pravili su studentsku mrežu i mrežu dece što je zastrašujuće, razarajući elementarnu vrednost našeg društva. To su pripadnici različitih obaveštajnih agencija iz više zemalja. Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale i njihove obaveštajne mreže. Primoran sam da ne izgovorim, zato što bih time srušio poziciju Srbije i njene neutralnosti i prema tim zemljama, a te zemlje znaju da mi znamo da one to sprovode. Vidite koliko troše N1 i Nova S pa vidite odakle je sve to finansirano i biće vam sve jasno. Zovu me "nepomenik, debil, neandrej". Vode izborne štabove na fakultetima, trebalo bi svi odavno da su pohapšeni, ali naše službe ne rade ništa - naveo je Vučić.

Kaže da van ove zemlje neka nekretninu sem njegov otac u Čipuljiću i da su lagali da njegova ćerka Milica ima nekretninu u Berlinu, a u sobi je živela sa četiri devojke.

- Uložen je mnogo veći novac u to da se nešto ne razume, nego da se razume. Uvek zaboravljate da nije to divna i bajna i prelepa situacija u kojoj vi nekoga imate mogućnost da ubedite u nešto. Postoji čitava mašinerija koja radi na tome da ga ubedi da je to sto puta gore. Ne mogu ja da se izborim sam s onim što je spolja sprovedeno. Izmisle da je dečak preminuo u bolnici i to je razlog da na ulice izađe pola Srbije. Zbog toga bih i ja izašao na ulicu. To je poziv za direktni napad na sve institucije, na državni udar i puč. Kako su ljudi poverovali da je neko dete umrlo, a to dete ne postoji. Tužilac je morao to da kazni i da dobije 20 godina robije - navodi Vučić.

Pita šta je ideja kada kritikuju građenje novih mostova.

- Šta je ideja kad kritikujete izgradnju novih mostova u Novom Sadu, pruga i puteva, Ekspa? Beograd će biti jedan od najlepših evropskih gradova samo za godinu dana. Imaćete veličanstven most, a ovaj smo sačuvali, nacistički što su pravili. S početka 2029. ćete moći da idete metroom. To se približilo, to se sve dešava, ali zato želim da tako izgleda i Novi Sad, Niš... Niš mora da dobije novu akušersku kliniku. Ne možete to da dobijate ubijanjem nekog što drugačije misli i zato što oni to podržavaju - izjavio je Vučić.

Kaže da "zločinac tužilac" dete goni za pokušaj ubistva.

- To dete je sebe pokušalo da liši sebev života! Zamislite pakao te porodice! Hteli su da ubiju celu porodicu, zlikovci jedni! - kazao je Vučić.

Podseća da je on pustio one koji su tukli policajce.

- Brinem i o onima koji žele moju smrt - navodi on.

Ističe da su za blokadere najbolji studenti degenerici.

- Mi za njih nismo ljudi, mi smo ćaci koji ne mogu da opstanu u životinjskom svetu koji su oni stvorili - rekao je predsednik.

- Rekao mi je jedan od najvećih evropskih zvaničnika "to što si ti preživeo u prethodnih 9 meseci...", nije znao da je 10, "malo ko bi preživeo", jer to što ja znam a vi ne, kroz šta smo prošli... Ali me je snaga duha i snaga ideje borbe i želje da branim i štitim Srbiju održala u životu, održala moju istrajnost, silu, snagu jer moj duh ne može niko da zaustavi. Jedino što mogu da urade je da me ubiju. Ne postoji ništa drugo čime mogu da me zaustave. I to kad urade neće moći da urade ništa da zaustave moj duh. Mi smo se sami organizovali i sprečili ih da otmu ovu državu i razore je. Sami. Kad smo shvatili da nam je država oteta i počeli sami deo po deo da vraćamo. Svakome je jasno šta će biti u budućnosti. Sve ove njihove budalaštine... Vi više ne možete da okupite 30.000 na Slaviji, što ste okupili u junu. Svima će sve da bude jasno kada budu završeni izbori. Izbori su laki samo za one koji ih gube, oni unapred govore kako je Vučić ovakav i onakav. Pobednici su obazriviji, ja uvek vodim računa - dodao je.

Očekuje da će izborni dan proći dobro jer će biti drugačija situacija nego danas.

- Čeznu za izborima ne zbog izbora, već da bi proglasili pobedu u 4 popodne - kaže Vučić.

Najavio je da će kupiti plac na istoku Srbije.

Ako Tramp nastavi obračun sa levičarskim ludacima, biće predsednik koji je mnogo toga velikog pokušao, smatra Vučić.

- Sumnjam u rezultate, posebno oko sukoba u Ukrajini. Veoma sam skeptičan po tom pitanju - izjavio je predsednik Srbije.

Najavio je da možda uskoro ide u Japan. Kaže i da bi ga bilo sramota da ode na odmor u ovom trenutku.

- Ne priliči predsedniku da ode na odmor u ovakvoj situaciji - kazao je on.,

Jedan trgovinski lanac nije ispoštovao nove mere, ukazao je.

- Zatvaranje može ići do 6 meseci - najavio je.

Smatra da je državi potreban kapital, ali da mora da ima granice.

- U redu je da zaradite, u redu je da zaradite mnogo, ali nemojte da "ogulite kožu" narodu - rekao je Vučić.

Državi bi više odgovaralo da postoji jedan srpski privredni lanac.

- Mišković je svojevremeno imao svoj biznis interes da proda - izjavio je Vučić.

Kaže da će država biti spremna da pomogne da neki naš privrednik započne domaći trgovinski lanac.

Najavio je ponovno uvođenje vojnog roka.

- Mislim da je to veoma važno i veoma dobro - rekao je Vučić.

Kad su u pitanju izjave koje je dao Rade Bogdanović, kaže da mu je žao zbog toga.

- Rade Bogdanović je jedan inteligentan čovek. Žao mi je što je to uradio. Dođe vreme kad potpišete ugovor za tobož nezavisnu produkciju, a u stvari ogoljenu antisrpsku revoluciju i onda morate da kažete i nešto što ne želite da kažete. Ja sam dovoljno slobodan, a možda je rekao i ono što misli. Ja sam ćaci i nisam manje obrazovan od njih i ti ćaciji su više obrazovani od njih i više jezika govore od njih - naveo je Vučić.

Smatra da je selektor Dragan Stojković Piksi morao bolje da pripremi utakmicu protiv Engleske i da je morao bolje da motiviše igrače.

- Ja sam naučio da budem lojalan. On će posle Albanije da polaže račun za rezultate. A, što morate u poluvremenu da zviždite na 2:0? Nisu ni došli da navijaju za Srbiju. Zato sam rekao da je trebalo da igraju u Leskovcu, tamo bi izginuli navijajući za svoju reprezentaciju - kaže Vučić.

Ističe da je uvek sa severa prezirao zapadnu tribinu jer su zviždali i Draganu Džajiću.

- Što ne bodrite te momke? Kreirali smo im pakao, da u paklu igraju i to u atmosferi koja je bolja za protivnika - rekao je on.

Kaže da generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko nije mogao da izdrži pritisak britanske ambasade, pa je zato utakmica odigrana u Beogradu.

- U Leskovcu teren kraći, a oni brži od naših igrača. Što nismo tamo igrali? Ali, eto... Oni su pametniji i lepo smo prošli - kaže ironično Vučić.

Zna da igrači žele pobedu, kao i Piksi.

- Znam da će ljudi u Leskovcu na tribinama da izginu za reprezentaciju i da ga gubimo 3:0 - izjavio je on.