POTPUNO POLUDELI SA SANKCIJAMA: Blokaderima prazna sala za događaj o pljuvanju Srbije - slika govori sve (FOTO)

NA "debati o Srbiji" u Evropskom parlamentu govorili su opozicionari Borko Stefanović, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević.

Foto: Printscreen

Pored kukanja zbog rukovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Kini, Đorđević je zatražila i da se uvedu sankcije srpskom državnom vrhu.

Međutim, izgleda da ih evroparlamentarci nisu shvatili previše ozbiljno, pa je tako sala bila skoro pa prazna, o čemu svedoče i fotografije koje su čak i oni objavili na sajtu.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Čast i bruka žive doveka, a ovo je jedna od većih bruka koju su mogli da prirede sebi i Srbiji.