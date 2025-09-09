POTPUNO POLUDELI SA SANKCIJAMA: Blokaderima prazna sala za događaj o pljuvanju Srbije - slika govori sve (FOTO)
NA "debati o Srbiji" u Evropskom parlamentu govorili su opozicionari Borko Stefanović, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević.
Pored kukanja zbog rukovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Kini, Đorđević je zatražila i da se uvedu sankcije srpskom državnom vrhu.
Međutim, izgleda da ih evroparlamentarci nisu shvatili previše ozbiljno, pa je tako sala bila skoro pa prazna, o čemu svedoče i fotografije koje su čak i oni objavili na sajtu.
Čast i bruka žive doveka, a ovo je jedna od većih bruka koju su mogli da prirede sebi i Srbiji.
Preporučujemo
SRAMOTA: Vođe blokadera otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog Putina (VIDEO)
09. 09. 2025. u 09:49
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)