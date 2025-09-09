Politika

POTPUNO POLUDELI SA SANKCIJAMA: Blokaderima prazna sala za događaj o pljuvanju Srbije - slika govori sve (FOTO)

В.Н.

09. 09. 2025. u 12:40

NA "debati o Srbiji" u Evropskom parlamentu govorili su opozicionari Borko Stefanović, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević.

ПОТПУНО ПОЛУДЕЛИ СА САНКЦИЈАМА: Блокадерима празна сала за догађај о пљувању Србије - слика говори све (ФОТО)

Foto: Printscreen

Pored kukanja zbog rukovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Kini, Đorđević je zatražila i da se uvedu sankcije srpskom državnom vrhu.

Međutim, izgleda da ih evroparlamentarci nisu shvatili previše ozbiljno, pa je tako sala bila skoro pa prazna, o čemu svedoče i fotografije koje su čak i oni objavili na sajtu.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Čast i bruka žive doveka, a ovo je jedna od većih bruka koju su mogli da prirede sebi i Srbiji.

