KANDIĆKA PROGLAŠAVA VULEVIĆA ZA POŠTENOG I ČASNOG!? Sad je jasno da je kriminalac

KADA vas brani Nataša Kandić, poznata antisrpkinja, onda je jasno – stali ste na stranu izdaje i protiv sopstvenog naroda.

Nakon što je Spasoje Vulević zatražio penzionisanje, a tajkunski mediji od toga napravili novu kampanju iživljavanja nad državom i njenim institucijama. Ali, među njima se oglasila i notorna Nataša Kandić – osvedočena antisrpkinja koja je decenijama gradila karijeru na klevetanju sopstvenog naroda. Ona je na mreži X objavila:

„Spasoje Vulević ratni komandir voda SAJ-a, na suđenju svedočio da je redovna policija 28.03.1999. u Podujevu imala zadatak da zatečeno albansko stanovništvo ‘izvede’ iz kuća na put prema magistrali. Na moje pitanje je li to bilo proterivanje, njegov odgovor je bio ‘da, da’. Istinito, pošteno i časno.“

Za Kandićku i sve antisrbe, blokadere i plaćenike koji danas pokušavaju da obojenom revolucijom unište Srbiju, Vulevićev odgovor – da je proterivanje stanovništva bilo „časno i pošteno“ – predstavlja vrhunac istine i „junaštva“.

Ono što je sada potpuno ogoljeno jeste činjenica da svako koga Kandićka brani – postaje njen saborac u izdaji. Ako Kandićka Vulevića proglašava „časnim i poštenim“, onda je jasno da je i on stao na istu stranu. Svako ko radi protiv svoje države nije ništa drugo nego izdajnik.

To samo pokazuje koliko su svi oni, na čelu sa Natašom Kandić, potpuno izgubili dodir sa realnošću. Normalan čovek ne može zločin da nazove poštenjem, niti proterivanje civila da pretvori u čin „časti“. Ali u njihovom iskrivljenom svetu, sve što je protiv Srbije proglašava se istinom i moralom.

Osvedočeni krininalac očigledno uživa zaštitu ovekovečene antisrpkinje.

Ko je zaista Spasoje Vulević?

Danas, dok tajkunski mediji pokušavaju da ga predstave kao „časnog komandira“ i „heroja“, treba podsetiti da iza Spasoja Vulevića stoji čitav niz afera i krvavih događaja:

Veze sa Zemunskim klanom – Vulević je godinama održavao kontakte sa mafijom, učestvovao u otmicama i delio krvavi novac sa kriminalcima. Prema svedočenjima, upravo on je u Meljaku nakon hapšenja i mučenja Spasojevića i Lukovića došao do sakrivenih miliona, a potom ih hladnokrvno likvidirao metkom u potiljak.

Ubistvo Ranka Panića – 29. jula 2008. godine, na mitingu podrške Radovanu Karadžiću, pod njegovom komandom brutalno su prebijeni simpatizeri Srpske radikalne stranke. Od posledica tog prebijanja preminuo je rodoljub Ranko Panić.

Privatizacija SAJ-a – elitnu jedinicu pretvorio je u sopstvenu prćiju. Osnivanjem kluba praktičnog pucanja „Delta“ i zloupotrebom strelišta SAJ-a, mafijaši i pripadnici Zemunskog klana imali su obuku iz praktičnog streljaštva pod mentorstvom samog komandanta.

Fondacija za poginule pripadnike SAJ-a – sredstva namenjena porodicama heroja pretvorena su u privatnu kasu za mahinacije i bogaćenje.

Nasleđe „prve prljave značke“

Čak i Nataša Kandić, osoba koja je decenijama napadala srpski narod i državu, nije mogla da zataška ono što je Vulević sam priznao – da je proterivanje u Podujevu bilo organizovano i svesno. To je istina koja se ne može izbrisati.

Za razliku od časnih i poštenih pripadnika SAJ-a, Spasoje Vulević ostaće upamćen kao simbol zloupotrebe uniforme i policijske značke – „prljava značka“ srpske policije, batina režima i saučesnik mafije. Njegova ostavština nisu herojska dela, već krvavi tragovi u Podujevu, Meljaku, Beogradu i širom Srbije.

