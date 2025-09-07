"ONI SU SAMO ZAVEDENI I MANIPULISANI, TOLIKO IH LAŽU!" Vučić pozvao građane da pokažu strpljenje prema blokaderima

ODGOVARAJUĆI na pitanja novinara prilikom druženja sa građanima protiv blokada u Borči večeras, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da pokažu strpljenje.

Foto: Novosti

- I kad smo mnogo brojniji i snažniji da vodimo računa o našim sestrama i braći sa druge strane. Oni su samo zavedeni i manipulisani. Toliko ih lažu! Oni su poverovali da je mladić iz Valjeva koji ne postoji preminuo, poverovali da je teško povređen... Poverovali su u laži i bajke o "Jovanjici", a ništa od toga nije postojalo - kazao je on.