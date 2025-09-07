Politika

BLOKADERI U ČAČKU ŽELE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Napali građane protiv blokada na mirnom skupu! Mrze svakoga ko misli drugačije od njih

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:23

U ČAČKU su danas blokaderi izazvali incident jer su napali građane koji su se okupili da mirno prošetaju tim gradom kao znak protiv blokada.

БЛОКАДЕРИ У ЧАЧКУ ЖЕЛЕ ДА ИЗАЗОВУ ГРАЂАНСКИ РАТ: Напали грађане против блокада на мирном скупу! Мрзе свакога ко мисли другачије од њих

Foto: Printskrin

Dok su okupljeni mirno nosili parole i poručivali da žele normalan život i rad, grupa blokadera pokušala je da omete skup.

Na snimku se jasno vidi guranje i pokušaj sukoba, kojim su blokaderi pokušali da naruše mirnu atmosferu. 

