PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje na TV Pink-u gde govori o aktulnim i važnim temama.

Foto: Printscreen

Predsednik se na početku emisije osvrnuo na potpisan vojni ugovor između Hrvatske i Slovenije.

- To nije ni malo laka stvar za nas. Imamo negativna iskustva iz 90-ih kada su se isti ti okupljali protiv Srbije i bili su uspešniji i snažniji, ne zbog njihove snage i pameti, već što su imali jaču podršku spolja i n kraju su pobedili jer je za njih pobeda što su proterali Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta.

- Ono što sam mogao da vidim prilikom posete Kini jeste da se svi pripremaju, po najmanje Kinezi, za nešto u budućnosti, naoružavaju se do maksimuma. Ovde u regionu ta vrsta formiranja višeslojnih osovina protiv Srbije je važno zato što se Srbija vidi kako faktor koji nije poslušan jer neće da služi tuđim već svojim interesima. Oni žele da srpsko pitanje neće da bude dominatno pitanje i neće da se nikada postavi. Naše je da na to ne reagujemo, oni bi reagovali histerično.

- Zanimljivo je da Priština nije priznata od 4 zemlje NATO-a, a da svi ćute na vojni savez koji imaju sa Hrvatskom i Albanijom. Takođe, Slovenija koja je imala dobru vojnu-tehničku saradnju sa nama juče je otkrila zašto to radi, a to je zbog situaije na KiM i u BiH.

- Oni misle da imaju pravo da se mešaju u unutrašnje stvari u našoj zemlji, na KiM i to kada pravite vojni savez sa Hrvatima jasno vam je protiv koga to ide. Nisu ga pravili protiv Austrijanaca koji su vojno-neutralna zemlja, već su ga pravili protiv nas.Mi moramo da reagujemo trpeljivo i mirno i da jačamo svoje kapacitete. Da dobro razumemo da imaju snažnu zaleđinu u NATO-u. I da će to imati u i u drugom savezu jer očekuju Bugarsku da im se pridruži. I ne smemo biti slepi, slični savezi su pravljeni na istovetan način pred veliki rat. Moramo biti svesni nečijih namera, zato što ovo neko nije radio da bi jeo škampe, već da rade direktno protiv interesa srpskog naroda - rekao je predsednik.

On je kazao da će ljudi na velikoj paradi 20. septembra videti ogromnu razliku u odnosu na prošlost.

- Pitao sam Tiosava Jankovića, legendarnog komandanta koji je sada u vrhu Vojske Srbije. Učestvovao je u obaranju aviona NATO alijanse. Pitao sam ga da li bi smo naneli veću štetu NATO paktu da smo imali ovo što imamo sada. On je ćutao jedan minut, pa rekao: "Mnogo, mnogo, mnogo više". Toliko da smo snažan odvraćajući faktor, i zato niko ne sme da nas napadne. Spremni smo da branimo svoju zemlju, ali ne želimo nikakve ratove i sukobe. Ali je jasno da neko pravi vojne saveze protiv nas - kazao je Vučić.

Istakao je da ga zabrinjava ćutanje ljudi iz EU i NATO-a i, najavio je i da će da razgovara sa Markom Ruteom. Nakon čega se okrenuo na situaciju u RS.

- Oni biraju svoju Vladu i čestitam novoj Vladi na izoboru, a što se tiče Milorada Dodika mislim da svako u svetu zna šta se događalo i kako su okupacioni gaulajteri donosili odluke suprtone osnovnim demokratskim načelima i svemu drugom ali to je vreme u kojem živimo. Ljudi koji se najčešće pozivaju na vladavinu prava i na demokratiju su oni koji najmanje o tome brinu i rukovode se ličnim interesima.

Predsednik se potom osvrnuo na potencijalno žarište na KiM i u BiH.

- Ne mislim da je njima to posebno važno, otkriću vam, ne znam da li znate, mi smo sinoć dugo bili u komandnom centru MUP-a, dobili smo informaciju da Visoki savez delegata u Beogradu, dok su ovi napadali policajce i tukli policiju šipkama i motkama, doneli u Beogradu odluku kao da im je Kurti naredio da 19 -og organizuju demonstracije protiv kancelarije za KiM. Zato što valjda nikog ne mogu da nađu u Prištinskom Univerzitetu ko će da ih podrži. Da li mislite da to može da bude slučajno? Ne mislite da je ovo palo na pamet Hrvatima i Slovencima ili Prištini i Tirani i Zagrebu. Neko drugi bi da drži pod kontrolom geopolitičku mapu onako kako su je držali posle Berlinskog kongresa, Balkanske ratove, pre Prvog svetskog rata i posle. Nemojte da vas podsećam kada je Pašić tražio izlaz na more da su mu davali i dali, a ne, ne, evo ti Đakovica, ne može izlaz na more. Nemojte da sanjate vi Srbi to, vi ste ruski saveznici. Upravo to isti koji su to govorili Pašiću to isto govore i danas - rekao je Vučić.

- Hoću da kažem uprkos što su ovi akti izrazito neprijateljski prema Srbiji da mi moramo da spustimo loptu. Mirno, da ljudi ne brinu, nisu oni baš toliko jaki da mogu na ozbiljan način da ugroze našu zemlju ali ih ne treba ni potcenjivati. Bili su u vojnom smislu slabiji ali su uz podršku zapada uspeli da ostvare sve svoje ciljeve pa čak činjenjem teških zločina poput akcije "Oluja", "Bljesak" i mnogih drugih. - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je prokomentarisao i sramnu izjavu blokaderke iz Novog Sada koja ga je javno izvređala.

- Nisam ovo video, ne ljutite se, ali to je slika i prilika njihovog programa, plana i ideja. Na ovo sam navikao, ovo je slika i prilika mržnje koju neko širi. I nije meni do ove gospođe koja je sve o sebi rekla, nego neko ko glumi novinara pa se ovako sladostrasno smeje dok neko ovako odgovara.

- Sinoć nisu ni blizu bile najgore večeri. Najogre su bilie Novi Sad i Valjevo pre 15-aak dana. Sinoć su pozvani ljudi iz cele Srbije sa njihove strane u Novi Sad i pozvani su u obračun sa policijom od gospodina Bakića i drugih. Međutim, ovde ima nešto što je meni enigma, i vi i ja u ovom studiju i svi u Srbiji nedvosmisleno smo videli, dakle, vi gledate snimak, podižu ogradu, prilaze kriminalci sa šlemovima i fantomkama, neki drži motku sa 3-4 metra dužine i udara policijace. Gađaju ih pirotehničkim sredstvima sve vreme, policajci mirno stoje. Svako vidi šta se zbiva. Ti policajci koji se muče svake noći, koji su i očevi i sinovi. Važno je da sebi odgovirmo na pitanje kako smo mi došli do ovde da novinar jedne televizije, ide onaj Kokanović koji je sramota Srbije, koji je primitivan i arogantan, i sada vidite trenutak kada on razume i vidi da je uključena kamera N1 i da on treba da glumi heroja, prostre se po putu kao krava, niko ga ne dira i počne da viče "jao, nemojte brutlano da me napadate", onaj momak iz žandarmerije pruža mu ruku da ustane i u tom trenutku novinar N1 počne da viče "pogledajte kakva je ovo brutalnost policije".

- Da se nasmejete uprkos ludilu koje slušamo jer kažu "i sada lete kamenice" i "zalila se vatra u prostorijama SNS". Znači, sama od sebe se zapalila, neko je ostavio šibice? Evo lete kamenice, lete pirotehnička sredstva, povređeni su policajci, samo niko da kaže ko je to uradio.

- Juče su otvorene prostorije Pokreta za narod i državu u Nišu i jednoj siromašnoj porodici je pokret dodelio donaciju, oni su istog dana zato štu su tu donaciju dodeli nekoj siromašnoj porodici došli su i gađali jajima i kamenicama prostorije, tako neki ljudi zamišljaju demokratiju.

- Ja mislim da su ljudi mogli da vide ono što smo mi radili prethodnih dana od ekonomskih mera, smanjenja cena, nižih kamatnih stopa za kredite, donošnje zakona o izvršiocima, brige sa ljudima sa jedne strane i jednog brutalnog ogoljenog nasilja sa druge strane.

Predsednik se potom osvrnuo na to ko finansira blokadere i na Viber grupu koja ih poziva na proteste.

- Nije pitanje Viber grupa već nešto što se zove trag novca. Jedan od šefova Zborova njihovih, te Ljotićevske organizacije, primio je 1355 finansijskih tranši pomoći, u novcu je to dva miliona i 600 hiljada evra. Najveći novac su dale neke strane fondacije, najveća uplata je bila 57.000 evra, sve ostale su male uplate. Jer kad neko uplaćuje 1000 evra dnevno, a imate 1300 takvih, onda to vama ne predstavlja problem, ali kad vidite da je to dva miliona i 600 i vidite da je to za skidanje i podele keša na terenu.

Vučić je potom podsetio šta je sve pronađeno od pirotehničke opreme na fakultetu.