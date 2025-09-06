NEMA OD VOJVODINE REPUBLIKE NIŠTA Vučić: "Uvek ćemo da tražimo mir, a budu li nas napali odgovor će biti jasan"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je udruživanje država iz regiona protiv Srbije.
- Ne igram se Srbijom i sa Srbijom. Znam šta su interesi Srbije. Ti i taj ološ nas neće pobediti - izjavio je Vučić.
Kaže da Srbija više neće da gubi.
- Voleli me ili ne, nije važno. Mene interesuje Srbija. Ovaj ološ u Novom Sadu koji je ovo pokušao da bi napravio Vojvodinu Republiku... Nema od Vojvodine republike ništa. Ovaj ološ koji spolja pokušava da nas sruši... Nema ništa od toga! Oni koji pokušavaju da prave saveze ne bi li srušili Srbiju, videćete 20. septembra šta je srpska vojska i videćete... Uvek ćemo da tražimo mir, a budu li nas napali odgovor će biti jasan - kazao je on.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
