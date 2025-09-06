NEMA OD VOJVODINE REPUBLIKE NIŠTA Vučić: "Uvek ćemo da tražimo mir, a budu li nas napali odgovor će biti jasan"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je udruživanje država iz regiona protiv Srbije.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ne igram se Srbijom i sa Srbijom. Znam šta su interesi Srbije. Ti i taj ološ nas neće pobediti - izjavio je Vučić.

Kaže da Srbija više neće da gubi.

- Voleli me ili ne, nije važno. Mene interesuje Srbija. Ovaj ološ u Novom Sadu koji je ovo pokušao da bi napravio Vojvodinu Republiku... Nema od Vojvodine republike ništa. Ovaj ološ koji spolja pokušava da nas sruši... Nema ništa od toga! Oni koji pokušavaju da prave saveze ne bi li srušili Srbiju, videćete 20. septembra šta je srpska vojska i videćete... Uvek ćemo da tražimo mir, a budu li nas napali odgovor će biti jasan - kazao je on.