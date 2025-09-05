Politika

BLOKADERI PALE FILOZOFSKI FAKULTET: LJudi su unutra - horor u Novom Sadu (FOTO)

Novosti online

05. 09. 2025. u 21:39

BLOKADERI u crnom krenuli su sa paljenjem Novog Sada, napali su policiju i pale zgradu Filozofskog fakulteta u kojem su ljudi.

Foto: Printskrin

Blokaderi bacaju dimne bombe, policajce gađaju kamenicama i flašama.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je ranije javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

