"NE POSTOJI SRBIN KOJI NIJE PONOSAN" Mali o Vučićevoj poseti Kini: Sastao se sa 26 državnika iz celog sveta, kao i sa Sijem i Putinom

MINISTAR finansija Siniša Mali prokomentarisao je posetu predsednika Vučića Kini.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Govoreći o poseti predsednika Aleksandra Vučića Kini, ministar je ukazao na počasti koje su našoj zemlji ukazane.

- Ja mislim da ne postoji osoba u Srbiji koja voli svoju zemlju, a koja nije bila ponosna na to što je Vučić uradio u proteklih nekoliko dana. Sa 26 državnika iz celog sveta, sastanak sa predsednikom Kine, sa predsednikom Ruske federacije, sa velikim brojem drugih svetskih lidera, prisustvo na samom događaju, velika vojna parada, treba da pokaže svim građanima Srbije koliko se Srbija promenila, koliko se imidž Srbije promenio, koliko nas sada poštuju. Mi smo zemlja koja dominira na Zapadnom Balkanu, mi smo zemlja koja ima predsednika koji odražava dobre odnose i sa istokom i sa zapadom - kazao je Mali.

Govoreći o ekonomiji, Mali je istakao važne sastanke predsednika sa brojnim kineskim kompanijama.

- Sastanci sa 13 ili 14 najvećih kineskih kompanija. Mi smo prošle godine usvojili sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji potpuno otvara vrata našim proizvođačima. Ta zemlja koja je najbrže rastuća ekonomija, svi žele da budu deo tog uspeha, a jedna mala Srbija, njoj su otvorena vrata. Imamo tri direktna leta ka Kini. U ovom trenutku kineske kompanije zapošljavaju preko 40.000 ljudi, deset puta je bilo manje pre samo desetak godina. Intenzivna saradnja, Kina je najveći naš investitor, trgovinska razmena raste. Kina je lider, Srbija sa njom ima nikada bolji odnos, kao što su dva predsednika rekla, naše odnose odslikava čelično prijateljstvo. To se neće promeniti - kaže ministar.