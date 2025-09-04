MIKI ALEKSIĆ NIJE JEDINI PONAVLJAČ: Štimac se hvali kako je pao na popravni i kako ga škola nije zanimala, a danas svima "soli pamet"

VLADIMIR Štimac, vođa blokada, sam priznao da je padao na popravne i da ga škola nikada nije zanimala. Danas ponavljač pokušava da blokira fakultete i soli pamet studentima.

Vođa blokada Vladimir Štimac, koji se poslednjih meseci predstavlja kao moralni autoritet i svakodnevno drži lekcije drugima, sam je priznao da ga škola nikada nije zanimala. Na svom Instagram profilu, uz staru fotografiju, napisao je:

"Ova fotografija budi mnogo uspomena. Te godine sam pao na popravni iz fizike, jer me tada jedino interesovala košarka."

Ovim priznanjem Štimac je sam otkrio da ga znanje i obrazovanje nikada nisu privlačili. Dok su drugi sportisti trenirali, naporno radili, ali i učili, jer su znali da je škola važna, njemu je bilo teško – jer, jednostavno, nije učio.

Nije ni čudo što sada blokira fakultete. Onaj koga knjiga nikada nije zanimala, onaj kome je učenje bilo dosadno, danas pokušava da studentima i akademskoj zajednici soli pamet.

Štimac je, kao i njegov “pajtos” Miki Aleksić, ponavljač i dokaz da je lenjost u školi prvi korak ka tome da neko postane vođa blokada. Oni koji nisu imali volje da se posvete znanju sada žele da spreče druge da uče, polažu ispite i napreduju.

Sramotno je da neko ko otvoreno priznaje da ga škola nije zanimala i da je padao na popravne danas pokušava da se nametne kao autoritet mladima koji vredno rade i žele da steknu obrazovanje.

Jer, ponavljač može da blokira fakultet, ali ne može da sakrije istinu – da ga učenje nikada nije zanimalo.

