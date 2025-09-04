MIKI ALEKSIĆ NIJE JEDINI PONAVLJAČ: Štimac se hvali kako je pao na popravni i kako ga škola nije zanimala, a danas svima "soli pamet"
VLADIMIR Štimac, vođa blokada, sam priznao da je padao na popravne i da ga škola nikada nije zanimala. Danas ponavljač pokušava da blokira fakultete i soli pamet studentima.
Vođa blokada Vladimir Štimac, koji se poslednjih meseci predstavlja kao moralni autoritet i svakodnevno drži lekcije drugima, sam je priznao da ga škola nikada nije zanimala. Na svom Instagram profilu, uz staru fotografiju, napisao je:
"Ova fotografija budi mnogo uspomena. Te godine sam pao na popravni iz fizike, jer me tada jedino interesovala košarka."
Ovim priznanjem Štimac je sam otkrio da ga znanje i obrazovanje nikada nisu privlačili. Dok su drugi sportisti trenirali, naporno radili, ali i učili, jer su znali da je škola važna, njemu je bilo teško – jer, jednostavno, nije učio.
Nije ni čudo što sada blokira fakultete. Onaj koga knjiga nikada nije zanimala, onaj kome je učenje bilo dosadno, danas pokušava da studentima i akademskoj zajednici soli pamet.
Štimac je, kao i njegov “pajtos” Miki Aleksić, ponavljač i dokaz da je lenjost u školi prvi korak ka tome da neko postane vođa blokada. Oni koji nisu imali volje da se posvete znanju sada žele da spreče druge da uče, polažu ispite i napreduju.
Sramotno je da neko ko otvoreno priznaje da ga škola nije zanimala i da je padao na popravne danas pokušava da se nametne kao autoritet mladima koji vredno rade i žele da steknu obrazovanje.
Jer, ponavljač može da blokira fakultet, ali ne može da sakrije istinu – da ga učenje nikada nije zanimalo.
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
OGLASIO SE KREMLj: "Napetost na Balkanu ne izaziva Beograd"
03. 09. 2025. u 16:30
GDE JE NESTAO KETERING? Kada se ne kolju oko fotelja i funkcija, blokaderi teroristi se biju oko hrane i alkohola
02. 09. 2025. u 21:49 >> 22:05
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)