VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ZBOG TRAGEDIJE U LISABONU, PA PODSETIO NA NASILJE U SRBIJI: Spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je saučešće predsedniku i premijeru Portugalije, kao i porodicama nastradalih, a povređenima poželeo oporavak, dodavši da saoseća u bolu i tuzi, nakon teške nesreće koja se dogodila u Lisabonu.

Foto Tanjug/AP/Armando Franca

- I svim našim portugalskim prijateljima, sa njima smo u bolu i tuzi. Velika nesreća na poznatoj gradskoj žičari Glorija. Nadam se da će se povređeni oporaviti, a saučešće i pijetet porodicama poginulih - rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

On je, na pitanje da prokomentariše to što je pažnja javnosti u Portugalu usmerena na pomoć žrtvama i na sprovođenje istraga, a da nisu organizovani protesti niti se zahtevaju ostavke gradonačelnika ili ministara i na pitanje gde je u Srbiji zakazala empatija pa se tragedija u Novom Sadu pretvorila u političku bitku, rekao da se tragedija u Novom Sadu pretvorila u nešto gore i da su već 3. novembra bili nemiri i pokušaji paljenja Gradske kuće, kao i da se nakon toga sve pretvorilo u političku tiraniju manjine nad većinom u kojoj su sprovodili nasilje devet meseci.

- Brutalno nasilje, od zabrane slobode kretanja, napada na ljude, do uništavanja i spaljivanja prostorija, do svega drugog i pretnji onima koji ne misle kao oni kako će da vas tuku, hapse, maltretiraju... Do toga da tužilaštvo kaže: 'mi ćemo za mesec ili dva da donesemo ovo'. A kako ti možeš da znaš kakva će odluka da bude, šta će veštaci da ti kažu, šta će neko drugi da ti kaže, ali i to govori o nepostojanju pravne države kod nas, kada je nešto diktirano spolja i time ćemo morati da se bavimo u budućnosti - rekao je Vučić.

Ukazao je da nasilnih demonstracija nije bilo ni u Severnoj Makedoniji kada su u požaru u diskoteci stradale 62 osobe, a gde je, kako je rekao, odgovornost za tragediju očigedno na ljudskom faktoru, ali nije bilo nasilnih demonstracija.

- Jedno je kada neko to organizuje spolja, a drugo je ono što je spontano, a spontanih revolucija nema. Još nijedna takva nije zabeležena u svetu. Nikada, ni u teoriji ni u praksi. Ne postoje spontane revolucije. Uvek ih neko organizuje, po pravilu spoljni faktor, uz mnogo novca i tuđih interesa. Srećom, u Kini nisu uspeli, a još srećniji sam zbog toga što u Srbiji nisu uspeli - rekao je predsednik Vučić.