Politika

VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ZBOG TRAGEDIJE U LISABONU, PA PODSETIO NA NASILJE U SRBIJI: Spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje

В. Н.

04. 09. 2025. u 12:59

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je saučešće predsedniku i premijeru Portugalije, kao i porodicama nastradalih, a povređenima poželeo oporavak, dodavši da saoseća u bolu i tuzi, nakon teške nesreće koja se dogodila u Lisabonu.

ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ЗБОГ ТРАГЕДИЈЕ У ЛИСАБОНУ, ПА ПОДСЕТИО НА НАСИЉЕ У СРБИЈИ: Спонтаних револуција нема, увек их неко организује

Foto Tanjug/AP/Armando Franca

- I svim našim portugalskim prijateljima, sa njima smo u bolu i tuzi. Velika nesreća na poznatoj gradskoj žičari Glorija. Nadam se da će se povređeni oporaviti, a saučešće i pijetet porodicama poginulih - rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

On je, na pitanje da prokomentariše to što je pažnja javnosti u Portugalu usmerena na pomoć žrtvama i na sprovođenje istraga, a da nisu organizovani protesti niti se zahtevaju ostavke gradonačelnika ili ministara i na pitanje gde je u Srbiji zakazala empatija pa se tragedija u Novom Sadu pretvorila u političku bitku, rekao da se tragedija u Novom Sadu pretvorila u nešto gore i da su već 3. novembra bili nemiri i pokušaji paljenja Gradske kuće, kao i da se nakon toga sve pretvorilo u političku tiraniju manjine nad većinom u kojoj su sprovodili nasilje devet meseci.

- Brutalno nasilje, od zabrane slobode kretanja, napada na ljude, do uništavanja i spaljivanja prostorija, do svega drugog i pretnji onima koji ne misle kao oni kako će da vas tuku, hapse, maltretiraju... Do toga da tužilaštvo kaže: 'mi ćemo za mesec ili dva da donesemo ovo'. A kako ti možeš da znaš kakva će odluka da bude, šta će veštaci da ti kažu, šta će neko drugi da ti kaže, ali i to govori o nepostojanju pravne države kod nas, kada je nešto diktirano spolja i time ćemo morati da se bavimo u budućnosti - rekao je Vučić.

Ukazao je da nasilnih demonstracija nije bilo ni u Severnoj Makedoniji kada su u požaru u diskoteci stradale 62 osobe, a gde je, kako je rekao, odgovornost za tragediju očigedno na ljudskom faktoru, ali nije bilo nasilnih demonstracija.

- Jedno je kada neko to organizuje spolja, a drugo je ono što je spontano, a spontanih revolucija nema. Još nijedna takva nije zabeležena u svetu. Nikada, ni u teoriji ni u praksi. Ne postoje spontane revolucije. Uvek ih neko organizuje, po pravilu spoljni faktor, uz mnogo novca i tuđih interesa. Srećom, u Kini nisu uspeli, a još srećniji sam zbog toga što u Srbiji nisu uspeli - rekao je predsednik Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO