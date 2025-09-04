"TO JE ZA NAS BILO VAŽNO" Vučić: Si dobro vidi i razume stvari u našoj zemlji i pritiske sa kojima se suočavamo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da predsednik Kine Si Đinping, sa kojim je jutros razgovarao, dobro razume stvari u našoj zemlji.

Foto: Printskrin

- Razgovarali smo, u skladu sa nemešanjem u unutrašnje stvari zemalja, i o obojenim revolucijama, nekadašnjim pokušajima da se to provede u Hong Kongu, o današnjim pokušajima da se to provede u Beogradu. Kinesko rukovodstvo i predsednik Si dobro vide i razumeju stvari u našoj zemlji i dobro razumeju pritiske sa kojima se suočavamo. To je za nas bilo važno. Ja sam rekao da ćemo mi sasvim sigurno uspeti svojim radom da pobedimo, marljivošću, idejama, planom i programima - naveo je on, tokom obraćanja iz Pekinga.