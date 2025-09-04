"TO JE ZA NAS BILO VAŽNO" Vučić: Si dobro vidi i razume stvari u našoj zemlji i pritiske sa kojima se suočavamo
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da predsednik Kine Si Đinping, sa kojim je jutros razgovarao, dobro razume stvari u našoj zemlji.
- Razgovarali smo, u skladu sa nemešanjem u unutrašnje stvari zemalja, i o obojenim revolucijama, nekadašnjim pokušajima da se to provede u Hong Kongu, o današnjim pokušajima da se to provede u Beogradu. Kinesko rukovodstvo i predsednik Si dobro vide i razumeju stvari u našoj zemlji i dobro razumeju pritiske sa kojima se suočavamo. To je za nas bilo važno. Ja sam rekao da ćemo mi sasvim sigurno uspeti svojim radom da pobedimo, marljivošću, idejama, planom i programima - naveo je on, tokom obraćanja iz Pekinga.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
