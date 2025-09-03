VUČIĆ OTKRIO: Srbija zainteresovana za kinesko naoružanje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je video nekoliko stvari na vojnoj paradi u Kini za koje želi da ih naša zemlja kupi.

Foto: Profimedia

- Kinezi su velemajstori. Mogli ste da vidite da oni prave multirol avione koji su, odnos cena - kvalitet, verovatno najbolji u svetu. Mogli ste da vidite i vrhunske helikoptere i avione za točenje goriva. Oni su nama dali posebne brošure gde pokazuju i svoje tzv. lake tenkove od samo 30 tona težine koji su izuzetno korisni - kazao je Vučić.