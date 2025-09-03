VUČIĆ OTKRIO: Srbija zainteresovana za kinesko naoružanje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je video nekoliko stvari na vojnoj paradi u Kini za koje želi da ih naša zemlja kupi.
- Kinezi su velemajstori. Mogli ste da vidite da oni prave multirol avione koji su, odnos cena - kvalitet, verovatno najbolji u svetu. Mogli ste da vidite i vrhunske helikoptere i avione za točenje goriva. Oni su nama dali posebne brošure gde pokazuju i svoje tzv. lake tenkove od samo 30 tona težine koji su izuzetno korisni - kazao je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)