Održan prvi sastanak za izradu i dopunama nacrta zakona o upravljanju otpadom

PRVI zvaničan sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom održan je danas, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Foto: Shutterstock

Kako je istaknuto, prvi sastanak je zakazan nakon što su ispunjeni svi formalni uslovi za to, i održan je u prisustvu 66 članova koji dolaze iz relevantnih institucija, predstavnika struke, privrede i civilnog sektora.

Ministarstvo zaštite životne sredine ističe da je time još jednom potvrđeno da su tendenciozni navodi da se propisi značajni za zaštitu životne sredine donose mimo zakona, tajno i bez učešća šire javnosti apsolutno netačni i da predstavljaju samo još jedan u nizu malicioznih pokušaja pokreta Kreni-Promeni da diskredituju rad institucija i unesu neosnovano nepoverenje u proces donošenja propisa koji se sprovodi u skladu sa zakonom i uz poštovanje principa transparentnosti i javnog uvida.

Ministarstvo zaštite životne sredine navodi da uvek nastoji da pri donošenju strateških dokumenata uključi širu javnost i sve relevantne aktere, i u tom smislu često se obezbedi i veća inkluzivnost od one koja je propisima određena.

Kako je istaknuto, tako je i u ovom slučaju obaveza bila da se uključe dve najbolje rangirane organizacije civilnog društva na konkursu, a uključene su tri, odnosno sve koje su ispunile kriterijume konkursa.

Apsolutno su netačni navodi da je iz rada ovog tela isključen civilni sektor, jer su već određeni članovi iz organizacija civilnog društva putem konkursa koji je sproveden uz poštovanje svih propisa, navedeno je u saopštenju.

Obaveštenje o postupku njihovog izbora objavljeno je na veb sajtu ministarstva što je, kako je navedeno, Pokret Kreni - Promeni morao da zna i kada je plasirao netačne navode.

Prilikom upućivanja poziva očekivalo se da će sve procesne pretpostavke biti ispunjene, ali pošto se to nije dogodilo, prvobitno zakazan prvi sastanak i nije održan, već je odložen o čemu su obavešteni svi imenovani predstavnici relevantnih institucija.

Takođe, poznato je i da, u okviru zakonodavne delatnosti, predstavnici ministarstva povremeno održavaju neformalne sastanke u širokom formatu kao i međuresorni dijalog, i za to se često neformalno koristi termin radna grupa iako ona to formalno nije.

Ministarstvo ističe da manipulacija činjenicama, kojom se pokret Kreni-Promeni uporno služi, predstavlja svesni pokušaj obmanjivanja javnosti i omalovažavanja svakog napora države da unapredi sistem zaštite životne sredine.

Uporno izvlačenje informacija iz konteksta i namerno kreiranje lažne slike o radu institucija postali su prepoznatljiv model njihovog delovanja, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Kako je istaknuto, umesto da doprinesu dijalogu i ponude konkretna rešenja, predstavnici ovog pokreta nastavljaju da se bave političkim marketingom, bez ikakve odgovornosti prema građanima i temama o kojima govore.

Širenje dezinformacija ne doprinosi konstruktivnoj raspravi niti interesima građana, poručeno je iz ministarstva.

(Politika)

