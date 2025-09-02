NA KRAJU JE BACILI U KONTEJNER: Tzv. kosovka policija na Brnjaku oduzela i pocepala zastavu srpskog pevačkog društva

TAKOZVANA kosovska policija je na punktu Brnjak kod Zubinog Potoka oduzela zastavu srpskog Udruženja žena centralnog Kosova i pevačke grupe "Kosovke" iz Batusa kod Kosova Polja, pocepala je i bacila u kontejner.

Foto: Printscreen/RTS

Na zastavi je pisalo "Kosovke", Batuse, Kosovo i Metohija, sa fotografijom članica grupe i služila je za predstavljanje prilikom učešća na skupovima kulturnog stvaralaštva, prenosi RTS.

Incident se dogodio pre dva dana, kada se grupa od šest članica udruženja vraćala sa Svesrpskog sabora kulturnog stvaralaštva otadžbine i rasejanja održanog 31. avgusta u Istočnom Sarajevu.

Osnivačica udruženja Danijela Simonović Mitić ispričala je za RTS da je policajac Albanac u tri sata posle ponoći, u kombiju kojim su se vozili, primetio zastavu među ostalom opremom i naredio da je iznesu iz vozila.

- Naredio mi je da sa zastavom izađem iz vozila. Izbacili su nam i ostale delove opreme, uglavnom garderobu, tražili su još neki predmet za zaplenu - rekla je Simonović Mitić i dodala da su pripadnici tzv. kosovske policije komunicirali isključivo na albanskom jeziku.

Navodi da su joj rekli da je zastava navodno provokativna i da podstiče na netrpeljivost.

- Uplašili su nas, jer ne znamo kako ćemo dalje, kako ćemo da se predstavljamo, da štitimo srpsku tradiciju centralnog dela Kosova, kako da se krećemo, da li će nastaviti sa oduzimanjem opreme koja vrednuje kulturu i tradiciju - kaže Simonović Mitić.

Navela je da je slučaj prijavila policijskom inspektoratu u Ajvaliji kod Prištine.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2