Politika

ŠEŠELJ O DS: Zaslužili su da im predsednik bude Srđan Milivojević, najpokvareniji ljudi su stupili na scenu kada je Mićunović smenjen

Novosti online

01. 09. 2025. u 19:11

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je DS zaslužila da joj predsednik bude Srđan Milivojević.

ШЕШЕЉ О ДС: Заслужили су да им председник буде Срђан Миливојевић, најпокваренији људи су ступили на сцену када је Мићуновић смењен

Foto: Printskrin TV Pink

- Najpokvareniji ljudi su stupili na scenu kada je Dragoljub Mićunović smenjen. Zoran Đinđić i njegova kompanija su bili najpokvareniji i oni su bili instrument vršenja puča 5. oktobra kao strani plaćenici - kazao je Šešelj na TV Pink.

Kad je u pitanju SRS, Šešelj kaže da bi stranka ostala jedinstvena da on nije bio u Hagu.

- Ne bih ja tako dozvolio prodor stranih elemenata - izjavio je lider radikala.



