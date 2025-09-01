ŠEŠELJ O DS: Zaslužili su da im predsednik bude Srđan Milivojević, najpokvareniji ljudi su stupili na scenu kada je Mićunović smenjen
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je DS zaslužila da joj predsednik bude Srđan Milivojević.
- Najpokvareniji ljudi su stupili na scenu kada je Dragoljub Mićunović smenjen. Zoran Đinđić i njegova kompanija su bili najpokvareniji i oni su bili instrument vršenja puča 5. oktobra kao strani plaćenici - kazao je Šešelj na TV Pink.
Kad je u pitanju SRS, Šešelj kaže da bi stranka ostala jedinstvena da on nije bio u Hagu.
- Ne bih ja tako dozvolio prodor stranih elemenata - izjavio je lider radikala.
