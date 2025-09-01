KURTIJU PACKA I OD BRISELA: Srpska lista, ali i albanska opozicija neće dans na konsultacije sa čelnikom tzv. kosovskog parlamenta

U SRPSKIM sredinama širom Kosova i Metohije juče ujutru osvanuli su plakati u bojama srpske zastave, sa porukama i pozivima na otpor Kurtijevom režimu, ali i protiv blokada u Srbiji. Plakati sa natpisima "Hoću mir", "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada", "Hoću normalan život", "Ne damo Srbiju"... istaknuti su na više lokacija u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, kao i u Gračanici i Kosovskom Pomoravlju.

Većina plakata ubrzo je uklonjena, a u Gornjem Kuscu u Kosovskom Pomoravlju cepali su ih pripadnici tzv. kosovske policije. Kurti je ranije, u više navrata, podržao proteste u organizaciji dela studenata i opozicije, a sad mu očigledno smetaju parole protiv blokada.

Pre nekoliko dana ispred više stanova i objekata u Mitrovici ostavljeni su leci sa tekstom "Otpor" i porukom građanima da na svojim objektima istaknu srpsku zastavu, a novi plakati osvanuli su nakon što je u subotu režim Kurtija još jednom pomerio granice parlamentarne demokratije, ali i logike zdravog razuma: njegov kadar na čelu skupštine u Prištini Dimalj Baša, proglasio je da je ovo telo konstituisano, iako su umesto pet, izabrana samo četiri potpredsednika.

Poslanici Kurtijevog Samoopredeljenja odbili su da izglasaju kandidata Srpske liste za potpredsednika koji pripada srpskoj zajednici, zbog čega je ova stranka uložila žalbu Ustavnom sudu. Opozicione albanske partije odbijaju da učestvuju u daljem radu parlamenta i pozivaju Bašu da podnese ostavku jer krši ustav. Packa za Kurtija stigla je i od šefa Misije EU u Prištini, jer je ovim potezima dodatno produžena politička kriza koja traje od februara i parlamentarnih izbora, a i dalje se ne nazire ne samo konstituisanje novog saziva, nego ni izbor nove vlade. Briselski diplomata Aivo Orav u pismu je poručio da će se "EU privremeno uzdržati od sastanaka sa premijerom u tehničkom mandatu i ministrima unutar zgrade vlade, dok ne bude formirana novi ministarski kabinet sa punim mandatom".

Opozicione stranke DPK i DSK odbile su poziv Baše da učestvuju na današnjoj sednici predsedništva skupštine, a neće doći ni predstavnici Srpske liste. Potpredsednik SL Igor Simić izjavio je da oni sve oko konstitutivne sednice, a pre svega oko neizbora srpskog potpredsednika, smatraju kršenjem propisa:

- Očekujemo da Ustavni sud najhitnije reaguje jer postoji tendencija da se nastavi sa daljim kršenjima prava Srba i da najhitnije odluči po našem zahtevu. Predsednik skupštine koji je izabran i koji ne može da obavlja svoju funkciju u punom kapacitetu, sazvao je za danas nekakav konsultativni sastanak, ali mi nećemo učestvovati, jer je plod kršenja propisa.

Iz SL ukazuju da je Baša razdvojio glasanje za potpredsednika iz redova Srba i iz redova ostalih nevećinskih zajednica, što je suprotno ustavu i Poslovniku skupštine. Inače, osim kandidata SL, na sednici parlamenta održanoj u subotu nije izabran ni Kurtijev adut, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić. Zbog njega je, smatraju ostali politički predstavnici Srba, upravo i izmenjen način glasanja za potpredsednika iz redova srpske zajednice, jer su poslanici Kurtijevog Samoopredeljenja nastojali na sve načine da ga izaberu. Međutim, Rašić nije dobio potreban 61 glas, već 56, koliko broje poslanici Samoopredeljenja.

