"DOŠLA SAM DA PODRŽIM SVOJU ZEMLJU JER DRUGU NEMAM" Građani Voždovca ustali protiv blokada (VIDEO)

31. 08. 2025. u 19:53

NA skupu protiv blokada održanom na Voždovcu, građani su poslali poruku da im je dosta blokada i sukoba, te da žele mir, sigurnost i stabilnost kako bi njihova deca mogla da se nesmetano školuju i planiraju budućnost.

- Glavna poruka koju želimo da pošaljemo sa ovog skupa jeste da želimo normalan život, a to pre svega znači stabilnost, mogućnost da neometano školujemo našu decu kao i da planiramo budućnost za našu decu - rekla je devojka koja je došla na skup protiv blokada na Voždovcu.

- Mi smo samo obični ljudi i skupili smo se ovde jer nam je dosta svih blokada i rušenja. Želimo stabilnost i sigurnost, da imamo život kao i svi normalni ljudi, ne želimo da se sve prave vrednosti vrate. Svi treba da se menjamo a ne tako što ćemo da rušimo svoju zemlju i slobodu kretanja - dodala je još jedna žena koja je došla.

- Došla sam da podržim ovu našu lepu i dragu Srbiju. Dosadilo nam je više blokada i prepreka, Srbija je slobodna zemlja. To ne bi smelo da se dotvoli da oni 9 messeci blokirraju ulice, raskrsnice, uništili su omladinu, cel egodine nisu išli u školu. Zato sam došla da podržim ovu moju zemLju jer drugu nemam.

- Verujem da su mir i stabilnost temelji koji su najbolji za naše društvo. Želim da se vrati ona stara Srbija i da budemo složni i bez problema i svih ostalih nesuglasica -  dodala je još jedna građanka Voždovca.

