"DOŠLA SAM DA PODRŽIM SVOJU ZEMLJU JER DRUGU NEMAM" Građani Voždovca ustali protiv blokada (VIDEO)
NA skupu protiv blokada održanom na Voždovcu, građani su poslali poruku da im je dosta blokada i sukoba, te da žele mir, sigurnost i stabilnost kako bi njihova deca mogla da se nesmetano školuju i planiraju budućnost.
- Glavna poruka koju želimo da pošaljemo sa ovog skupa jeste da želimo normalan život, a to pre svega znači stabilnost, mogućnost da neometano školujemo našu decu kao i da planiramo budućnost za našu decu - rekla je devojka koja je došla na skup protiv blokada na Voždovcu.
- Mi smo samo obični ljudi i skupili smo se ovde jer nam je dosta svih blokada i rušenja. Želimo stabilnost i sigurnost, da imamo život kao i svi normalni ljudi, ne želimo da se sve prave vrednosti vrate. Svi treba da se menjamo a ne tako što ćemo da rušimo svoju zemlju i slobodu kretanja - dodala je još jedna žena koja je došla.
- Došla sam da podržim ovu našu lepu i dragu Srbiju. Dosadilo nam je više blokada i prepreka, Srbija je slobodna zemlja. To ne bi smelo da se dotvoli da oni 9 messeci blokirraju ulice, raskrsnice, uništili su omladinu, cel egodine nisu išli u školu. Zato sam došla da podržim ovu moju zemLju jer drugu nemam.
- Verujem da su mir i stabilnost temelji koji su najbolji za naše društvo. Želim da se vrati ona stara Srbija i da budemo složni i bez problema i svih ostalih nesuglasica - dodala je još jedna građanka Voždovca.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
(Alo)
