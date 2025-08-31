Politika

N1 PRIZNAO: U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 10 minuta jako ih je mnogo (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 19:20

NA tajkunskoj N1 morali su da priznaju koliko je mnogo večeras ljudi okupljeno u Novom Sadu na skupu protiv blokada.

Н1 ПРИЗНАО: У Новом Саду је неколико хиљада грађана против блокада, пролазе већ више од 10 минута јако их је много (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

"U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 10 minuta jako ih je mnogo", rekla je reporterka uživo u uključenju iz Novog Sada. 

Pogledajte snimak:

