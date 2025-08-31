N1 PRIZNAO: U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 10 minuta jako ih je mnogo (VIDEO)
NA tajkunskoj N1 morali su da priznaju koliko je mnogo večeras ljudi okupljeno u Novom Sadu na skupu protiv blokada.
"U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 10 minuta jako ih je mnogo", rekla je reporterka uživo u uključenju iz Novog Sada.
Pogledajte snimak:
