POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU PROSTORIJE SNS NAKON ŠTO IH BLOKADERI OSKRNAVE Vučević: Tako bi i Srbija izgledala kada bi je vodili (VIDEO)
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da blokaderi "vode svoje istrage" te da im je već "doneta presuda ulice".
-Nama je svima presuda već doneta, predsedniku Vučiću. Presuda ulice, rulje. Samo još sa lomačama nisu došli. A oni koji su vodili to nisu čak ni saslušani. Oni imaju svoju istragu. Iselićemo vas, spalićemo vas, zatvorićemo vas. To što ste videli kako izgledaju naše stranačke prostorije nakon pohoda blokadera, fašista i varvara, tako bi izgledala Srbija kada bi je oni vodili. Kako izgledaju prostorije koje oni napadnu, posete, okupiraju, kako izgleda Filozofski fakultet u Novom Sadu tako bi izgledala Srbija- poručio je.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
