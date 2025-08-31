POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU PROSTORIJE SNS NAKON ŠTO IH BLOKADERI OSKRNAVE Vučević: Tako bi i Srbija izgledala kada bi je vodili (VIDEO)

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da blokaderi "vode svoje istrage" te da im je već "doneta presuda ulice".

Foto: Printscreen

-Nama je svima presuda već doneta, predsedniku Vučiću. Presuda ulice, rulje. Samo još sa lomačama nisu došli. A oni koji su vodili to nisu čak ni saslušani. Oni imaju svoju istragu. Iselićemo vas, spalićemo vas, zatvorićemo vas. To što ste videli kako izgledaju naše stranačke prostorije nakon pohoda blokadera, fašista i varvara, tako bi izgledala Srbija kada bi je oni vodili. Kako izgledaju prostorije koje oni napadnu, posete, okupiraju, kako izgleda Filozofski fakultet u Novom Sadu tako bi izgledala Srbija- poručio je.