Politika

VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Predsednik Srbije poručio samo jedno! (FOTO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 09:28

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros putem zvaničnog Instagram naloga.

ВУЧИЋ СЕ УПРАВО ОГЛАСИО: Председник Србије поручио само једно! (ФОТО)

Foto: Novosti

U objavi, on je poručio sledeće:

- Ne sanjaju svi ljudi iste snove. Mnogi žele Srbiju na kolenima, a ja Srbiju koja je najbolja u svemu - stoji u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Prethodno, predsednik Vučić poručio je juče da služi samo građanima Srbije i srpskom narodu.

- Mislim da su prvo pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovek i ovo nisam uradio ja sam. A ja nemam gazdu, jedini kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod, i nikome više ne odgovaram. Nikome. Ni onima na Zapadu, ni onima na Istoku - naveo je Vučić.

Istakao je da je Srbija je na evropskom putu, da će to biti i ostati do kraja njegovog mandata.

- Srbija neće da uvodi sankcije Rusiji do kraja mog mandata, dok imam i većinu, uticaj na većinu da to na takav način nazovem i u Vladi Srbije i u Narodnoj Skupštini Srbije - dodao je Vučić.

(Alo)

