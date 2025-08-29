BRNABIĆ NA TV PRVA: Neverovatno povećanje penzija od 12%, na dobrom smo putu da prosečna penzija bude 650 evra

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se na TV Prva.

Brnabić se na početku osvrnula na povećanje penzija od 12% ističući da je teško naći zemlju u Evropi u kojoj tako brzo rastu plate i penzije.

- Neverovatno povećanje, prelepa vest, dolazimo do nivoa prosečne penzije od 490 evra. Na dobrom smo putu da održimo obećanje da do kraja 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra.

Ona se osvrnula da je ranije sistem bio neodržim i gotovo razvaaljen i zato su tada penzije i plate bile jako niske. Brnabić se potom i osvrnula na komentare najstarijih sugrđana ističući da su oni presrećni nakon povećanja od 12%.

- Ljudi su presrećni, čak i ljudi koji ne primaju velike penzije u odnosu na to šta zaslužuju, svakako vide veliko poboljšanje i prepoznaju veliku borbu predsednika Vučića. Na drugoj strani su ljudi bez lica koji nemaju ni plan ni program i kojima je jedina vizija mržnja i nasilje.

- Te penzije još uvek nisu toliko velike da život bude toliko kvalitetan za ono što su ljudi zaslužili, ali ne možete sve da promenite za 10-12 godina, ipak su penzije više nego duplirane.

Brnabić se potom osvrnula na pitanje novinarke o tome koliko kao društvo zaista brinemo o našim penzionerima, na šta se presednica Skupštine osvrnula na ekonomske mere koje je predložio predsednik Vučić.

- Primena tih mera je uveliko počela. Evo danas već kreće sa podelom besplatnih drva za ogrev za najranjivije kategorije, to je 8 kubika za ogrev koje idu za najsiromašnije. Koliko danas će predsednik Vučić, koji je inicijator tih ideja, biti u poseti jednoj porodici i podeliti prvih 8 kubika

- Počeo je sa radom i alimentacioni fond, juče u toku dana je isplaćena prva alimentaciona naknada jednoj samohranoj majci, koja ima ćerku od 9 godina, čiji muž nije plaćao alimentaciju.

Brnabić je istakla da od 1. septembra ide implementacija ekonomskih mera i smanjenja trgovačkih marži.

- Za nekoliko dana ćemo videti manje cene čitavog niza artikala u prodavnicama. Borba je za svakog pojedinačnog građanina Republike Srbije. Često nam spočitavaju da više mislimo na penzionere nego na mlade ljude. Vi sada kada pogledate koliko smo uradili za mlade ljude u smislu zapošljavanja, vi ste 2012. godine imali nezaposlenost mladih od 51 %. Njima je zemlja tada poručivala da nemaju šta da traže ovde. Ona je sada na 21%, ali smo je značajno smanjili. Pa stambeni kreidti za mlade, oni sada mogu da kupe stanove preko tih kredita.

- Od 1. oktobra se ponovo podižu plate za prosvetne radnike tako da će početna plata u prosveti prvi put u istoriji će biti izjednačena sa republičkim prosekom, biće oko 106.000 dinara, to je početna plata u prosveti. Što znači da će prosečna plata u prosveti biti značajno veća od republičkog proseka.

Brnabić se potom osvrnula na pitanje novinarke vezano za nove ekonomske mere i bezbednosnu sitaciju u Srbiji.

- Ljudi koji žele destabilizaciju Srbije i čiji smo viziju imali priliku da vidimo da njih ekonomska situacija i životni standard, kao i planovi za infrastrukturu i prosvetu apsolutno ne zanimaju. Rast plata, penzija, smanjenje nezaposlenosti i rast zaposlenosti njih apsolutno ne zanima. Ali što je posebno u proteklih nekoliko nedelja jeste da ljudi ne podržavaju nasilje i ne žele da vide nasilje na ulicama. Ne podržavaju politiku rušenja, paljenja i terora nad porodicama neistomišljenika. Ne podržavaju pretnje policiji i to monstruozne pretnje policijacima ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. To je stravično, nikada nisam mislila da ću u našoj Srbiji da čujem takve reči gde su blokaderi došli do toga da prete deci sveteći se njihovim roditeljima. A svete se njihovim roditeljima zato što rade posao za koji su plaćeni od svih građana Srbije.