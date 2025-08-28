Politika

VUČIĆ O NAJMONSTRUOZNIJOJ LAŽI NA N1 DA JE PREMINUO DEČAK IZ VALJEVA: Hteli su da izazovu građanski rat, i branili su samo njihov novac

D.K.

28. 08. 2025. u 21:27 >> 21:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je tokom gostovanja na TV Pink monstruozne laži o "preminulom dečaku iz Valjeva".

ВУЧИЋ О НАЈМОНСТРУОЗНИЈОЈ ЛАЖИ НА Н1 ДА ЈЕ ПРЕМИНУО ДЕЧАК ИЗ ВАЉЕВА: Хтели су да изазову грађански рат, и бранили су само њихов новац

Foto: TV Pink Printksrin

- Molim vas, obratite pažnju. Kada prenose te medijske platforme koje učestvuju suštinski u rušenju Srbije, i nedvosmisleno, i nisu mediji već grupe za pritisak i za rušenje Srbije, dakle, oni kažu: obratite pažnju, sada lete kamenice, zapalila se vatra, požar je tu, gori zgrada, lete pirotehnička sredstva. Bilo je i ono da policija tuče, da tuku novinare i slično.

- Hoću samo da vam kažem – to su već ogoljene laži, ali ovde je očigledno ko to radi. Ne postoji subjekat, ne postoji ko to čini, nikada. Imate čak i nesmešne situacije u kojima kažu: „Sve je ovde mirno, osim što već pola sata uništavaju prostorije SNS-a“ i tako dalje. Dakle, došli smo do najstrašnijih laži, rekao bih, u poslednjih 60–70 godina izrečenih u Srbiji. Najstrašnija, najmonstruoznija laž i neistina jeste ona o preminulom dečaku u Valjevu, a oni su rekli da je teško povređen 16-godišnjak, da su mu bubrezi otkazali, a da mu je stanje stabilno – baš na tim platformama.

- I to su objavili te večeri kada je, po njihovom mišljenju, trebalo da izbije građanski rat u Srbiji. A zašto? Zato što su branili samo jednu vrednost – svoj novac. I kad god bi oni pričali o korupciji, u stvari su uvek govorili o sebi. I sad vidite, bave se sobom, ničim drugim – sopstvenom korupcijom.

0 0

