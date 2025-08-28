Politika

"STVARI SE SMIRUJU U SRBIJI": Vučić: "Večeras svuda imaju manji broj ljudi, biće sve u redu u Novom Sadu"

D.K.

28. 08. 2025. u 21:11 >> 21:11

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV "Pink" od 21 sat.

СТВАРИ СЕ СМИРУЈУ У СРБИЈИ: Вучић: Вечерас свуда имају мањи број људи, биће све у реду у Новом Саду

Foto: TV Pink Printksrin

- Stvari se smiruju u Srbiji i ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i da stvari rešavamo mirnim putem. Sve manji brj ljudi im se okuplja i želi to da vidi. Ljudi su izgubili nadu da to može da donese neke promene na bolje jer se posle nekog vremena suoče sa realnošću. Naše je da ponudimo dijalog, čak i nasilnicima, bolje je da razgovarate sa njima nego da stvari rešavate na drugačiji način - kazao je Vučić.

Izrazio je svoju brigu za policajce.

- Oni stoje, po nečijem pozivu, da bi sačuvale nečiju imovinu, živote ljudi, a bivaju napadnuti na najgori mogući način - kazao je on.

Ističe da su to uglavnom mladi ,sredovečni ljudi koji čuvaju poredak i red.

- Pozdravljam njih i njihove porodice. Ne brinite. Biće u redu sve i u Novom Sadu. Svuda imaju večeras manji broj ljudi - kazao je on.

