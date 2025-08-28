"REČ JE O PRIVATNOM SUKOBU": Suzana Vasiljević o zabrinutosti EU za smenu Dragana Šolaka
UREDNICI "United Media" pisali su čelnicima Evropske unije zabrinuti za budućnost slobodnog novinarstva u Srbiji u vezi sa smenom Dragana Šolaka u kompaniji "United media" gde je smenjen odlukom većinskog vlasnika BC Partners. Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević smatra da je posredi interni sukob Šolaka i BC Partners, a ne ugroženost medija.
"Znači, mi živimo 10-11 godina sa komentarima kolega sa N1, Nove, Danasa, Sada, Radara, koji sve vreme tvrde da gospodin Dragan Šolak nema nikakve veze sa uređivačkom politikom, da se on nikada u taj posao nije mešao, da je to isključivo odluka uređivačkog kolegijuma tih medija i da većina njih u stvari gospodina Šolaka nikad nije videla", kaže ona i nastavlja:
"E, sad imamo zabrinutost Evropske komisije koja kaže da je uređivačka politika Sveto pismo i da se u to ne sme dirati i da je to, jel', sigurnost da postoji sloboda medija. Ja sam potpuno saglasna. Ali ne znam onda čemu briga jer gospodin Šolak nikad nije bio deo te uređivačke politike".
Ona naglašava da država nema ništa sa internim sukobom u jednoj privatnoj kompaniji.
"To je njihov privatni odnos, odnosno poslovni odnos između "BC Partners"-a i gospodina Šolaka. Kako sam ja shvatila i na osnovu onoga što mi znamo, do tog sukoba je došlo nakon tužbe gospodina Šolaka prema "BC Partners". Odnosno, on je tužio svoje nekadašnje partnere i tako je ustvari njihov interni sukob krenuo", kaže ona i zaključuje:
"Ja ne znam kakve veze država Srbija ima sa svim tim, zašto bi se Evropska komisija brinula o smeni čoveka koji nikakve veze s uređivačkom politikom tog medija nema, odnosno tih medija nema, na osnovu svedočenja urednika tih istih medija. Tu što se mene tiče ne postoji nikakav problem i ne znam čemu drama".
(Euronews)
