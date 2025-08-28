TUŽBA ZBOG SNIMKA, NOVE AFERE ŠOLAKA I SARADNIKA!

KOMPANIJA Telekom Srbija podneće tužbu nadležnom sudu zbog objavljivanja audio snimka navodnog razgovora generalnih direktora TS i Junajted Grupe Vladimira Lučića i Stena Milera čija autentičnost nije utvrđena, iako je to prethodno traženo, saznajemo iz odlično obaveštenih izvora.

Telekom Srbija

Inače, u interpretacijama navodnog snimka u medijima N1 i Nova S, koje neposredno kontroliše Dragan Šolak, potpuno je izostavljeno ono što je Lučić u razgovoru sa Milerom zaista rekao - da on upravlja Telekomom potpuno nezavisno od politike i političara, već isključivo se vodeći poslovnim interesima kompanije.

Ranije danas, Vladimir Lučić je u intervjuu za TV Euronjuz Srbija govorio o aferama iz poslovanja Junajted Grupe iz perioda kada je njome upravljao Dragan Šolak sa najbližim saradnicima, a koje sada većinski vlasnik, britanski investicioni fond BC Partners, zamenjuje novim menadžmentom.



Na pitanje novinara da li ima još nekih saznanja o Junajted Mediji (UM) i Junajted Grupi (UG), Lučić je rekao da može da kaže još par stvari, ali “da, ako bi krenuo da priča, onda je potreban specijal od tri sata”.

- Inače, ja uopšte nisam hteo da se bavim promenom menadžmenta u UG, nisam davao izjave do pre dva dana. Ali, kako bih rekao, kad su me oni vratili u ring, naravno da ću sada opet da izlazim. Moje je pravo da kažem o njima ono što znam kada oni lažu o meni na N1, Novoj S i svojim portalima. Evo o Junajted Mediji još dve stvari koje je po meni bitno da novinari provere. Za koju cenu je kupljena TV Nova u Bugarskoj? Da li je istina je to skoro 300 miliona evra i da li je istina da su nekoliko meseci pre toga, ljudi bliski (Delijanu) Peevskom, koji je na američkoj crnoj listi (kao i na britanskoj, zbog korupcije i pritisaka na medije), kupili to isto za 100 miliona evra manje, i da je onda posle nekoliko meseci samo to uzeto za skoro 300 miliona evra - rekao je Lučić.

Takođe može da bude vrlo zanimljiva transakcija kupovine Dajrekt medije.

- Kako je ona faktički kupljena od jednog Bugarina, pa posle preprodata za 107 miliona, ako je njena knjigovodstvena vrednost sad oko 20 miliona evra? I da li je to stvarno bio Bugarin, ili je to bila neka fiktivna kupovina koja se odvijala od 2014. do 2018. godine - istakao je Lučić, navodeći da je Dajrekt Medija, isto kao i Nova u Bugarskoj, dramatično preplaćena.

Naveo je i da je UG kupila NetTV tako što je prvo Dragan Šolak lično kupio tu firmu za 10 miliona evra, pa ju je posle prodao grupaciji za 20 miliona



Posebna priča, mada takođe primer licemerja, mahinacija i neregularnosti u radu UG za vreme Dragana Šolaka, jeste slučaj Volframa Kuonija, pravnog mešetara iz Švajcarske. Kuoni je dugi niz godina u isto vreme radio za Šolaka i UM i za ruske i ukrajinske tajkune.

- Od 2014. do 2022. godine predsednik UO Junajted Medije Švajcarska, firme koja je Šolaku bila najbitnija jer je faktički rukovodila parama, bio je advokat Kuoni, poznat kao najbliži saradnik i potpredsednik Gasprom banke u Cirihu. Taj čovek je u isto vreme blizak saradnik sa nekim ruskim i ukrajinskim oligarsima koji su na američkoj crnoj listi. Zašto je takav čovek osam godina vodio UM? Zašto je takav čovek upravljao finansijama UM? Ko ga je tu postavio i iz kog razloga - upitao je Lučić.

U dokumentima koje je inače prethodnih godina objavio OCCRP, u “Panamskim papirima”, više puta se pominje Dragan Šolak i vidi se da je blisko sarađivao sa Volframom Kuonijem i njegovom suprugom, inače stručnjakom za finansije.

- Vrlo je zanimljivo da su ruski biznismeni postavili nekog čoveka osam godina da rukovodi parama UM, pri čemu je 2022. taj čovek dao ostavku, ali je ostao u određenim strukturama firmi, privatno vezan za Dragana Šolaka. Tako da je on i dalje zakačen za Junajted Grupu, ali su, posle rata u Ukrajini, kada su shvatili da su previše eksponirani, morali da ga sklone da ne bude baš odgovorno lice - objasnio je Vladimir Lučić.

Generalni direktor Telekoma Srbija odbacio je navode organizacije OCCRP da su njegovi razgovori sa novim rukovodstvom UG, koje predstavlja većinskog vlasnika BC Partners, bili usmereni na “slabljenje TV N1”. On je rekao da se sa novim generalnim direktorom UG Stenom Milerom sastao 7. avgusta, istakavši da se to ne krije. Tema razgovora su bili tehnička saradnja dve kompanije na održavanju platformi NetTV i Total TV, kao i mahinacije Aleksandre Subotić, najbliže saradnice Dragana Šolaka, koja se u javnosti lažno predstavlja kao generalna direktorka UM.

- Mi smo se i toga dotakli u razgovoru. Mislim da je bila moja dužnost da pomenem njene mahinacije. Kad smo ove godine preuzeli NetTV, našli smo fiktivni ugovor kojim je firma u privatnom vlasništvu Aleksandre Subotić, registrovana u Panami, a posle na Malti, faktički od 2013. godine izvlačila stotine hiljada evra i milione iz firme NetTV. Iako se u 2024. znalo da će NetTV biti prodat Telekomu Srbija, Aleksandra Subotić je produžila ugovor do 2029. godine da bi, oko 80.000 evra godišnje, ukupno oko 400.000 evra, izvukla iz naše kompanije na Maltu. Mi to, naravno, nećemo dozvoliti. I čim smo krenuli da se bavimo tim poslom, da istražujemo i raskidamo taj fiktivni ugovor, krenuli su napadi na nas - rekao je Lučić.

Kako je naglasio, ekipa oko Dragana Šolaka trebalo bi da se ozbiljno zabrine jer su došli trenuci istine o tome na koji način su poslovali dugi niz godina.



BOKS1Naravno da Telekom ne može da komanduje BC Partners

Svako ko misli da Telekom Srbija može da “komanduje” jednom ogromnom investicionom fondu kao što su BC Partners taj zaista ne poznaje realnost, istakao je Vladimir Lučić.

- Sada od jednog sastanka prave predstavu. Po starom običaju, uvlače Telekom Srbija u njihove interne sukobe. Da li neko stvarno može da misli da nekom velikom britanskom fondu, koji je praktično izašao iz Srbije, i ostao je sa samo par medija, neko može da nametne neku dinamiku promena, kadrovskih, poslovnih, bilo kakvih ? - upitao je Lučić u programu Euronjuz Srbije.



BOKS2

Odlično me znaju, pa opet lažu

Vladimir Lučić je odbacio tvrdnje da je na sastanku sa Stenom Milerom prenosio nekakve poruke.

- Svako ko me zna, a oni iz UG i UM inače me dobro znaju jer su šest meseci sa mnom pregovarali, zna da je besmisleno da meni neko nešto treba da kaže da bih ja nekom to rekao na sastanku. To je totalno besmisleno. Moram da kažem da iz tog jednog susreta sa Stenom Milerom imamo pozitivan utisak o jednom velikom profesionalcu koji će dobro da sredi tu kompaniju - poručio je Lučić.