IZMIŠLJOTINA KAO ORUŽJE PROTIV SRBIJE: N1 sramno lagala o navodnoj smrti dečaka u Valjevu (VIDEO)

TELEVIZIJA N1 je plasirala vest da je u Valjevu jedan dečak navodno u teškom stanju, a potom i da je preminuo. Ustanovljeno da takav dečak uopšte ne postoji. Radi se o gruboj izmišljotini i smišljenoj laži koja se koristi kao brutalno oružje protiv države Srbije.

Foto: Printscreen

Dok su širili ovu izmišljenu tragediju, u isto vreme su se dešavali napadi na prostorije Srpske napredne stranke i policiju.

Javnost mora da se zapita: da li su te laži plasirane upravo da bi opravdale i prikrile nasilje?

Zašto su lagali?

Foto: Printscreen

Koji je motiv da se izmišlja smrt deteta koje nikada nije postojalo?

Odvratna kampanja usmerena je protiv države i naroda. Taj slučaj se nije dogodio, a blokaderska namera je bila jasna – haos, mržnja i nestabilnost.

O ovom slučaju monstruoznih laži tajkunske televizije govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži, kojima su naterali ljude u Valjevu da uništavaju prostorije i umalo ubiju nekoga u prostorijama SNS-a, laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli - naveo je on.

Ministar Zlatibor Lončar poručio na konferenciji za novinare je da je reč o opasoj i sramotnoj manipulaciji koja se ne sme tolerisati.

Jedno je sigurno – kada neko ovako brutalno laže, moramo se zapitati šta je sve još u stanju da uradi protiv Srbije.