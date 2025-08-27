SKANDAL ZA FILOZOFSKI FAKULTET, DEKAN UŠAO I ZATEKAO SVINJAC! Vučević o divljaštvu blokadera: Neverovatne stvari!
LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja izjavio je da su blokaderi u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu napravili skandal.
Vučević je istakao da ga je posebno zabolelo ono što je Dodik doživeo na utakmici.
- Kako možete da zviždite u Beogradu čoveku koga proganjaju jer čuva RS? To je poraz za našu naciju, državu. Oni su sebe ubedili preko svojih medijskih grupa, platforme za laži i obmane, N1 i Nova S, oni vode direktnu kampanju protiv Srbije. Oni su ubedili građane da je normalno da žele smrt predsedniku države, da se ide na kuće. Oni žive na zlu, na nesreći. Nama su tragediju u Novom Sadu iskoristili da nam rasture državu. Za sve to vreme imamo sve što se dešava u BiH i na KiM. Sve je pred nama, a mi moramo da se zabavimo činjenicom da li će neko ući na fakultet. Ovo je skandal za Filozofski fakultet, ušao je dekan i zatekao svinjac. To nije krov nad glavom, to je mesto gde treba da uče. Još mi je gore haos koji sam video unutra, neodržavanje higijene i uništavanje zgrade. Neverovatne stvari. Bačulov, Pogačar, će sad sad da izbace dekana sa svog fakulteta. Šta oni imaju s Filozofskim fakultetom? Kad bi neko ubio nekog bilo bi idealno - rekao je Vučević.
(Dnevnik)
Preporučujemo
RASPALITI IZ SVIH TOPOVA! Đilas naredio opšti napad na blokadere
26. 08. 2025. u 22:13
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)