SKANDAL ZA FILOZOFSKI FAKULTET, DEKAN UŠAO I ZATEKAO SVINJAC! Vučević o divljaštvu blokadera: Neverovatne stvari!

В.Н.

27. 08. 2025. u 10:03

LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja izjavio je da su blokaderi u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu napravili skandal.

СКАНДАЛ ЗА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ДЕКАН УШАО И ЗАТЕКАО СВИЊАЦ! Вучевић о дивљаштву блокадера: Невероватне ствари!

Foto: Printskrin Prva TV

Vučević je istakao da ga je posebno zabolelo ono što je Dodik doživeo na utakmici.

- Kako možete da zviždite u Beogradu čoveku koga proganjaju jer čuva RS? To je poraz za našu naciju, državu. Oni su sebe ubedili preko svojih medijskih grupa, platforme za laži i obmane, N1 i Nova S, oni vode direktnu kampanju protiv Srbije. Oni su ubedili građane da je normalno da žele smrt predsedniku države, da se ide na kuće. Oni žive na zlu, na nesreći. Nama su tragediju u Novom Sadu iskoristili da nam rasture državu. Za sve to vreme imamo sve što se dešava u BiH i na KiM. Sve je pred nama, a mi moramo da se zabavimo činjenicom da li će neko ući na fakultet. Ovo je skandal za Filozofski fakultet, ušao je dekan i zatekao svinjac. To nije krov nad glavom, to je mesto gde treba da uče. Još mi je gore haos koji sam video unutra, neodržavanje higijene i uništavanje zgrade. Neverovatne stvari. Bačulov, Pogačar, će sad sad da izbace dekana sa svog fakulteta. Šta oni imaju s Filozofskim fakultetom? Kad bi neko ubio nekog bilo bi idealno - rekao je Vučević.

(Dnevnik)

IŠARAN NOVAC - PRAZNA PORUKA
IŠARAN NOVAC - PRAZNA PORUKA

MOŽDA do sada i najbesmislenija akcija koju su smislili blokaderi je ispisivanje političkih poruka na novčanicama. Da su dotakli apsurd svog umobolnog nasilja nad građanima Srbije svesni su i sami blokaderi, pa se njihova akcija našla i pod kritikom njihovih pristalica, jer čak i oni priznaju da je ovo vrhunac političke nemoći i očajničkog ponašanja.

27. 08. 2025. u 10:23

