VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Mere za bolji život svih naših građana (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavljao je ekonomske mere koje će tiču na smanjenje cene proizvoda, a večeras je na Instagramu objavio i video-snimak sa konferencije za medije koju je držao.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Donosimo sveobuhvatne mere. Donećeno zakon o isticanju cena, zaštiti potrošača, gde će svi moći da prate svako kretanje cene i do kraja godine zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, gde najviše pomažemo našim proizvođačima - rekao je on.

- Sada pokušavamo da napravimo značajno ograničenje marži koje će doprineti velikom smanjenju cena. Reč je o 3000 proizvoda. Reč je od 23 grupe proozvoda. Odnose se na oine sa prometom od preko 4,5 milijarde, ukupno 24 kompanije.

Kaže da u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8% ide na hranu i bezalkoholna pića, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode. 40,6% u prosečnoj potrošačkoj korpi.

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.

Delez, Lidl, Univereksport, Aman, Lidl, Gomex Zrenjanin, Bebetrejd, Beltord Beograda, Rosprodukt Beograd, Vero prodavnice - to je samo deo lanaca koji će morati da spuštaju cene proizvoda.

- Dakle čak i oni koji imaju ispod proseka marže moraće da smanje, za proizvode koji su im iznad 20%. Zatim Europromet Vranje, Tekijanka, Metalac proleter, Luki komerc, koji je na 20 odsto, pa će morati da koriguju. Šumadija market, Keš end Keri kula, Vum Šabac. To su kompanije na koje se ove mere odnose. Zašto nismo dirali svaki STR, mali market u našim selima? Zato što bismo ih razorili, oni ne mogu da izdrže konukrenciju sa velikima, i želimo da ih ostavimo da rade - naglasio je predsednik Vučić.