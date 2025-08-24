Politika

ĐILAS PORUČUJE RUSIJI: Uprkos vama, Vučiću i Putinu, mi blokaderi ćemo odvesti Srbiju daleko od vaše zemlje čim dođemo na vlast

В.Н.

24. 08. 2025. u 15:25

LIDER Stranke Slobode i pravde Dragan Đilas poručio je preko Borka Stefanovića Rusima da će blokaderi odvesti Srbiju daleko od njihove zemlje čim dođu na valst.

ЂИЛАС ПОРУЧУЈЕ РУСИЈИ: Упркос вама, Вучићу и Путину, ми блокадери ћемо одвести Србију далеко од ваше земље чим дођемо на власт

Foto: Printskrin

- Ono što ipak možete očekivati jeste Srbiju slobodnu od kriminala i korupcije i Srbiju koja zna da je njena budućnost u Evropi, bez obzira na sva protivljenja Vašeg prijatelja Aleksandra, njegove hunte, ali i Vaše Vlade. - sramno poručuje Stefanović.

Foto: Novosti

 

