ĐILAS PORUČUJE RUSIJI: Uprkos vama, Vučiću i Putinu, mi blokaderi ćemo odvesti Srbiju daleko od vaše zemlje čim dođemo na vlast
LIDER Stranke Slobode i pravde Dragan Đilas poručio je preko Borka Stefanovića Rusima da će blokaderi odvesti Srbiju daleko od njihove zemlje čim dođu na valst.
- Ono što ipak možete očekivati jeste Srbiju slobodnu od kriminala i korupcije i Srbiju koja zna da je njena budućnost u Evropi, bez obzira na sva protivljenja Vašeg prijatelja Aleksandra, njegove hunte, ali i Vaše Vlade. - sramno poručuje Stefanović.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)